Мати побачила, чим займаються її діти на відпочинку "все включено", і не могла прийти в себе

Мама двох дітей з Великої Британії була вкрай здивована, виявивши, що її 6-річний син на сніданок помилково приніс родині червоне вино замість соку. Це сталося на Корфу в готелі за системою "все включено".

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Шеллі Ларсен-МакХ'ю поділилася курйозною історією, яка сталася, коли вони снідали з 6-річним сином Луї та 3-річною донькою Луною під час сімейної подорожі до Греції. Це відео стало дуже популярним у TikTok.

"Ми просто подумали, що це смішно. Нібито виховувати дітей не складно, а тут ще й такі ситуації, з якими доводиться мати справу в готелях "все включено", — розповіла матір.

Хлопчик приніс напої

Інцидент стався у перший день відпочинку, коли маленький Луї вирішив принести напої для всієї родини.

"Він взяв "вишневий сік" і запитав мене та іншу маму, що ми хочемо. Зауважив, що є апельсиновий, виноградний та вишневий сік. Однак через кілька хвилин повернувся з повідомленням: "Немає апельсинового і виноградного, — тільки вишневий. Я подумала, що вишневий сік на сніданок — це досить незвично, але погодилася", — згадує жінка.

Правда розкрилася, коли Луї повернувся до столу з напоями.

"Я зробила один ковток і, звичайно, зрозуміла, що це червоне вино. Луї теж спробував і, очевидно, йому не сподобалося. Зазвичай в готелях "все включено" на сніданку вино накрите або заховане, тому я взагалі не думала, що може таке бути", — пояснює Ларсен-МакХ'ю.

Вірусне відео

Відео, яке британка опублікувала в TikTok, набрало майже 500 тисяч переглядів. "Судячи з коментарів, таке трапляється досить часто", — зауважує мама.

Шеллі Ларсен-МакХ'ю, мама двох дітей Фото: TikTok

Попри всі незручності, родина згадує цю ситуацію з посмішкою. Але тепер буде більш обережною з вибором напоїв. "Ми точно будемо перевіряти напої, перш ніж вони потраплять на стіл", — обіцяє Шеллі.

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