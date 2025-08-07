25-летняя мать родила ребенка, который своими габаритами напугал акушерок (фото)

25-летняя Николь Дочкалкова из города Йиглава, что на юго-восток от Праги, родила сына весом 5,52 килограмма и ростом 60 сантиметров. Мальчик по имени Матей стал самым тяжелым новорожденным в Чехии с 1994 года.

Ребенок появился на свет во вторник, 22 июля, путем кесарева сечения. Акушеры, которые были напуганы размером малыша, заранее рекомендовали эту процедуру. Фотографии рекордсмена опубликовал немецкий таблоид Bild.

"Это было как выносить двух детей. Его не удалось бы родить естественным путем", — рассказала Николь, сравнивая эту беременность с первой. Ее дочь родилась с весом 3,8 кг.

Рекордный вес малыша

По словам женщины, семья знала о рекордном весе сына еще до родов — родные даже в шутку делали ставки. В то же время медики ожидали, что новорожденный будет примерно на килограмм легче.

Малыш-рекордсмен удивил акушерок Фото: Bild

"Я надеялась, что он родится раньше — было тяжело", — призналась молодая мама.

На родах присутствовал и отец малыша, Радим Дочкалек. Мужчина признался, что не ожидал таких размеров: новорожденный Матей тяжелее среднего веса новорожденных почти на два килограмма — обычно младенцы рождаются с весом около 3,5 кг.

Сейчас мама и сын чувствуют себя хорошо Фото: Bild

Предыдущий рекорд в Чехии зафиксировали 30 лет назад. Тогда родился ребенок весом 6,5 кг.

Сейчас мама и сын чувствуют себя хорошо.

