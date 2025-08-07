25-річна мати народила дитину, яка своїми габаритами налякала акушерок (фото)
25-річна Ніколь Дочкалкова з міста Їглава, що на південний схід від Праги, народила сина вагою 5,52 кілограма та зростом 60 сантиметрів. Хлопчик на ім’я Матей став найважчим новонародженим у Чехії з 1994 року.
Дитина з’явилася на світ у вівторок, 22 липня, шляхом кесаревого розтину. Акушери, які були налякані розміром малюка, заздалегідь рекомендували цю процедуру. Фотографії рекордсмена опублікував німецький таблоїд Bild.
"Це було як виносити двох дітей. Його не вдалося б народити природним шляхом", — розповіла Нікол, порівнюючи цю вагітність з першою. Її донька народилася з вагою 3,8 кг.
Рекордна вага малюка
За словами жінки, сім’я знала про рекордну вагу сина ще до пологів — рідні навіть жартома робили ставки. Водночас медики очікували, що новонароджений буде приблизно на кілограм легшим.
"Я сподівалася, що він народиться раніше — було важко", — зізналася молода мама.
На пологах був присутній і батько малюка, Радім Дочкалек. Чоловік зізнався, що не очікував таких розмірів: новонароджений Матей важчий за середню вагу новонароджених майже на два кілограми — зазвичай немовлята народжуються з вагою близько 3,5 кг.
Попередній рекорд у Чехії зафіксували 30 років тому. Тоді народилася дитина вагою 6,5 кг.
Наразі мама і син почуваються добре.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Неш Кін народився на 21 тижні вагітності та встановив світовий рекорд як найбільш недоношена дитина у світі. Малюк нещодавно відсвяткував свій перший день народження.
- Також ми писали про чоловіка, який пішов від жінки, яка не могла мати дітей, до її рідної сестри.
Крім того, батьки зраділи народженню дівчинки: через 4 місяці вони зрозуміли, що щось не так.