25-річна мати народила дитину, яка своїми габаритами налякала акушерок (фото)

25-річна Ніколь Дочкалкова з міста Їглава, що на південний схід від Праги, народила сина вагою 5,52 кілограма та зростом 60 сантиметрів. Хлопчик на ім’я Матей став найважчим новонародженим у Чехії з 1994 року.

Дитина з’явилася на світ у вівторок, 22 липня, шляхом кесаревого розтину. Акушери, які були налякані розміром малюка, заздалегідь рекомендували цю процедуру. Фотографії рекордсмена опублікував німецький таблоїд Bild.

"Це було як виносити двох дітей. Його не вдалося б народити природним шляхом", — розповіла Нікол, порівнюючи цю вагітність з першою. Її донька народилася з вагою 3,8 кг.

Рекордна вага малюка

За словами жінки, сім’я знала про рекордну вагу сина ще до пологів — рідні навіть жартома робили ставки. Водночас медики очікували, що новонароджений буде приблизно на кілограм легшим.

Малюк-рекордсмен здивував акушерок Фото: Bild

"Я сподівалася, що він народиться раніше — було важко", — зізналася молода мама.

На пологах був присутній і батько малюка, Радім Дочкалек. Чоловік зізнався, що не очікував таких розмірів: новонароджений Матей важчий за середню вагу новонароджених майже на два кілограми — зазвичай немовлята народжуються з вагою близько 3,5 кг.

Наразі мама і син почуваються добре Фото: Bild

Попередній рекорд у Чехії зафіксували 30 років тому. Тоді народилася дитина вагою 6,5 кг.

Наразі мама і син почуваються добре.

