Ветерана Терена из "Холостяка" удивило, как на него смотрели люди в Японии (фото)

Украинский ветеран Александр Будько, известный как Терен, рассказал о повышенном внимании к себе во время путешествия по Японии. Боец, который после ранения передвигается на протезах, поделился наблюдениями относительно восприятия людей с инвалидностью в разных странах.

Related video

Бывший участник популярного телевизионного шоу "Холостяк" сделал это признание 11 августа в своем Instagram, добавив видео из путешествия.

"Я ловлю на себе взгляды не только от детей [и не только в Японии]. Обратил внимание на эти взгляды в Европе", — рассказал Терен.

Украинский военный подчеркнул, что не придает этому явлению особого значения. "Хочу сказать, что у нас еще довольно-таки хорошо развивается все", — прокомментировал он, имея в виду уровень инклюзивности в Украине.

Реакция людей в Японии

В видео Александр Терен продемонстрировал, как туристы в Японии украдкой его рассматривали.

"Если бы не интернет, то меня можно было бы возить по миру и показывать людям. Поэтому хочу сказать, что мы все-таки впереди в восприятии протезированных людей", — резюмировал он.

Японцев удивляла внешность украинского ветерана Фото: Instagram

Отметим, что Александр Будько потерял обе ноги в результате тяжелого ранения в мае 2022 года во время боев в Харьковской области. После протезирования и реабилитации в США он создал YouTube-проект "Отвал ног, или All инклюзив", посвященный исследованию безбарьерности украинских городов. В 2023 году вышел его автобиографический роман "История упрямого человека".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

О ненастоящести отношений между "Тереном" и Инной Белень заявила его подруга и блогер Елена Мандзюк. Она сообщала, что обижена на телеканал СТБ, ведь ветерана "использовали".

Волонтер Инна Белень отреагировала на заявление блогера в соцсетях, написав, что "все посмеялись". Она назвала рассказ Мандзюк вымышленной историей и подчеркнула, что даже не знакома с ней лично.

После завершения шоу "Холостяк" поклонники стали свидетелями конфликта из-за украинского языка и дальнейшего публичного расставания звездной пары. Однако теперь Александр Будько подтвердил слухи, что романтических отношений после проекта на самом деле и не было.