Ветерана Терена з "Холостяка" здивувало, як на нього дивились люди в Японії (фото)

Олександр Будько, Терен з Холостяка
Олександр Будько розповів про свою подорож в Японію | Фото: Instagram

Український ветеран Олександр Будько, відомий як Терен, розповів про підвищену увагу до себе під час подорожі Японією. Боєць, який після поранення пересувається на протезах, поділився спостереженнями щодо сприйняття людей з інвалідністю в різних країнах.

Колишній учасник популярного телевізійного шоу "Холостяк" зробив це зізнання 11 серпня у своєму Instagram, додавши відео з подорожі.

"Я ловлю на собі погляди не лише від дітей [і не лише в Японії]. Звернув увагу на ці погляди в Європі", — розповів Терен.

Український військовий підкреслив, що не надає цьому явищу особливого значення. "Хочу сказати, що в нас ще досить-таки добре розвивається все", — прокоментував він, маючи на увазі рівень інклюзивності в Україні.

Реакція людей в Японії

У відео Олександр Терен продемонстрував, як туристи в Японії крадькома його розглядали.

"Якби не інтернет, то мене можна було б возити по світу й показувати людям. Тож хочу сказати, що ми все-таки попереду у сприйнятті протезованих людей", — резюмував він.

Олександр Будько, ветеран
Японців дивувала зовнішність українського ветерана
Фото: Instagram

Зазначимо, що Олександр Будько втратив обидві ноги внаслідок тяжкого поранення у травні 2022 року під час боїв у Харківській області. Після протезування та реабілітації у США він створив YouTube-проєкт "Відвал ніг, або All інклюзив", присвячений дослідженню безбар'єрності українських міст. У 2023 році вийшов його автобіографічний роман "Історія впертого чоловіка".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • Про несправжність стосунків між "Тереном" та Інною Бєлєнь заявила його подруга та блогерка Олена Мандзюк. Вона повідомляла, що ображена на телеканал СТБ, адже ветерана "використали".
  • Волонтерка Інна Бєлєнь відреагувала на заяву блогерки у соцмережах, написавши, що "всі посміялись". Вона назвала розповідь Мандзюк вигаданою історією і підкреслила, що навіть не знайома з нею особисто.

Після завершення шоу "Холостяк" шанувальники стали свідками конфлікту через українську мову і подальшого публічного розставання зіркової пари. Однак тепер Олександр Будько підтвердив чутки, що романтичних стосунків після проєкту насправді й не було.