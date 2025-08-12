Ветерана Терена з "Холостяка" здивувало, як на нього дивились люди в Японії (фото)

Український ветеран Олександр Будько, відомий як Терен, розповів про підвищену увагу до себе під час подорожі Японією. Боєць, який після поранення пересувається на протезах, поділився спостереженнями щодо сприйняття людей з інвалідністю в різних країнах.

Колишній учасник популярного телевізійного шоу "Холостяк" зробив це зізнання 11 серпня у своєму Instagram, додавши відео з подорожі.

"Я ловлю на собі погляди не лише від дітей [і не лише в Японії]. Звернув увагу на ці погляди в Європі", — розповів Терен.

Український військовий підкреслив, що не надає цьому явищу особливого значення. "Хочу сказати, що в нас ще досить-таки добре розвивається все", — прокоментував він, маючи на увазі рівень інклюзивності в Україні.

Реакція людей в Японії

У відео Олександр Терен продемонстрував, як туристи в Японії крадькома його розглядали.

"Якби не інтернет, то мене можна було б возити по світу й показувати людям. Тож хочу сказати, що ми все-таки попереду у сприйнятті протезованих людей", — резюмував він.

Японців дивувала зовнішність українського ветерана Фото: Instagram

Зазначимо, що Олександр Будько втратив обидві ноги внаслідок тяжкого поранення у травні 2022 року під час боїв у Харківській області. Після протезування та реабілітації у США він створив YouTube-проєкт "Відвал ніг, або All інклюзив", присвячений дослідженню безбар'єрності українських міст. У 2023 році вийшов його автобіографічний роман "Історія впертого чоловіка".

Про несправжність стосунків між "Тереном" та Інною Бєлєнь заявила його подруга та блогерка Олена Мандзюк. Вона повідомляла, що ображена на телеканал СТБ, адже ветерана "використали".

Волонтерка Інна Бєлєнь відреагувала на заяву блогерки у соцмережах, написавши, що "всі посміялись". Вона назвала розповідь Мандзюк вигаданою історією і підкреслила, що навіть не знайома з нею особисто.

Після завершення шоу "Холостяк" шанувальники стали свідками конфлікту через українську мову і подальшого публічного розставання зіркової пари. Однак тепер Олександр Будько підтвердив чутки, що романтичних стосунків після проєкту насправді й не було.