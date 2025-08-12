Хотел быть вместе: беременная женщина узнала, что отец ее ребенка только что закончил школу (фото)

Американка, которую зовут Лулу, рассказала историю о том, как узнала об истинном возрасте своего парня уже после начала интимных отношений. Оказалось, что партнер соврал ей, чтобы произвести лучшее впечатление.

История пары разошлась в интернете благодаря видео на YouTube-канале Love Don't Judge, которое набрало более 80 тысяч просмотров. Лулу рассказала, что познакомилась со своим будущим бойфрендом Топсикестом. Они встретились случайно во время выгула собак.

"Я не знала его возраста. Люди спрашивают: "Ты что, возле школы искала парней?". Видела, как он выгуливает собаку. Он был очень высокий, а мне нравятся высокие парни", — рассказала женщина.

История любви

После знакомства они начали встречаться. Однако правда о возрасте партнера открылась лишь после интимной близости.

"Он сказал, что ему 20, но на самом деле только что закончил школу, то есть ему было 18 лет. Я думала: "Почему люди спрашивают меня: "Зачем ты встречаешься с этим малышом?". И тогда кто-то меня просветил, назвав его настоящий возраст, и я была шокирована", — призналась Лулу, которой на тот момент было 23 года.

Лулу с мужем и дочерью Фото: Facebook

Несмотря на возмущение из-за обмана, американка отмечает зрелость своего партнера. "Он намного зрелее типичного 18-летнего", — подчеркнула она.

Вскоре Лулу узнала, что беременна. Пара решила продолжить отношения. Более того, дочь женщины от предыдущих отношений уже называет Топсикеста "папой".

"Не осуждайте, пока не попробуете. Или вы ненавидите, потому что это не вы, или ненавидите, потому что не можете никого найти. Мне все равно", — ответила недоброжелателям Лулу.

Что пишут люди?

Пользователи сети активно комментируют историю пары. Один из них написал: "Меня волнует не возрастная разница, а то, что он ей соврал. Это точно незрело с его стороны". Другой добавил: "19 и 25 лет — это не такая уж и большая разница в возрасте. Пусть живут своей жизнью".

