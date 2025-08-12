Хотів бути разом: вагітна жінка дізналась, що батько її дитини щойно закінчив школу (фото)

Американка, яку звуть Лулу, розповіла історію про те, як дізналася про справжній вік свого хлопця вже після початку інтимних стосунків. Виявилося, що партнер збрехав їй, щоб справити краще враження.

Історія пари розійшлась в інтернеті завдяки відео на YouTube-каналі Love Don't Judge, яке набрало понад 80 тисяч переглядів. Лулу розповіла, що познайомилася зі своїм майбутнім бойфрендом Топсікестом. Вони зустрілися випадково під час вигулу собак.

"Я не знала його віку. Люди запитують: "Ти що, біля школи шукала хлопців?". Бачила, як він вигулює собаку. Він був дуже високий, а мені подобаються високі хлопці", — розповіла жінка.

Історія кохання

Після знайомства вони почали зустрічатися. Однак правда про вік партнера відкрилася лише після інтимної близькості.

"Він сказав, що йому 20, але насправді щойно закінчив школу, тобто йому було 18 років. Я думала: "Чому люди запитують мене: "Навіщо ти зустрічаєшся з цим малюком?". І тоді хтось мене просвітив, назвавши його справжній вік, і я була шокована", — зізналася Лулу, якій на той момент було 23 роки.

Лулу з чоловіком та дочкою Фото: Facebook

Попри обурення через обман, американка відзначає зрілість свого партнера. "Він набагато зріліший за типового 18-річного", — підкреслила вона.

Незабаром Лулу дізналася, що вагітна. Пара вирішила продовжити стосунки. Ба більше, донька жінки від попередніх стосунків вже називає Топсікеста "татом".

"Не засуджуйте, поки не спробуєте. Або ви ненавидите, бо це не ви, або ненавидите, бо не можете нікого знайти. Мені все одно", — відповіла недоброзичливцям Лулу.

Що пишуть люди?

Користувачі мережі активно коментують історію пари. Один з них написав: "Мене хвилює не вікова різниця, а те, що він їй збрехав. Це точно незріло з його боку". Інший додав: "19 і 25 років — це не така вже й велика різниця у віці. Нехай живуть своїм життям".

