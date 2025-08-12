Не служил, но не избегает долга: планирует ли Wellboy мобилизоваться в ВСУ

Антону Вельбой, известному под псевдонимом Wellboy, в начале июня исполнилось 25 лет, и отныне он официально считается военнообязанным и подлежит мобилизации. Он отметил, что пока не получал повесток и не сталкивался с проверками на улице, однако готов выполнять все требования закона в случае их вручения.

В разговоре с OBOZ.UA музыкант сообщил, что еще не начинал военную подготовку из-за нехватки времени, а также пошутил о своем нынешнем состоянии, отметив, что немного поправился и не очень готов физически. Он добавил, что многие люди проходят подготовку для себя, но пока что не присоединился к этому процессу.

"Военную подготовку пока не проходил, многие делают это для себя, но я еще не успел. К тому же сейчас немного поправился, стал как тефтель", — заявил он.

Стоит отметить, что 9 июня Антон Вельба праздновал свое 25-летие. Именно с этого возраста мужчины официально считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы во время военного положения, если не имеют законных оснований для освобождения или отсрочки службы.

В общем, среди музыкантов все больше тех, кто не только поддерживает Украину творчеством, но и активно приобщается к ее защите. Этим летом в ряды Вооруженных сил присоединились несколько известных артистов. В частности, Константин Бочаров, более известный как MELOVIN, служит в музыкальном ансамбле Государственной пограничной службы Украины. Кроме этого, в июле барабанщик группы "Жадан и Собаки" Виталий Бронишевский мобилизовался в Национальную гвардию и сейчас проходит военную подготовку.

Напомним, что в начале 2025 года в Киеве произошло нападение на украинского певца Wellboy, настоящее имя которого Антон Вельбой. Артист сообщил в соцсетях, что его избили люди в милитари форме. Правоохранители открыли уголовное производство по факту инцидента, в результате которого музыкант получил незначительные телесные повреждения.

Также недавно Wellboy рассказал, что его отношения с киевской стилисткой Яной Савченко завершились. Более того, во время интервью с журналисткой на Music Box Fest, он откровенно поделился правдой о своих зависимостях. Так, он признался, что проходил лечение в реабилитационном центре из-за борьбы с наркозависимостью.