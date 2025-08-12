Не служив, але не уникає обов'язку: чи планує Wellboy мобілізуватися до ЗСУ

Антону Вельбою, відомому під псевдонімом Wellboy, на початку червня виповнилося 25 років, і відтепер він офіційно вважається військовозобов’язаним та підлягає мобілізації. Він зазначив, що поки не отримував повісток і не зіштовхувався з перевірками на вулиці, проте готовий виконувати всі вимоги закону у разі їх вручення.

Related video

У розмові з OBOZ.UA музикант повідомив, що ще не починав військову підготовку через брак часу, а також пожартував про свій нинішній стан, зазначивши, що трохи погладшав і не дуже готовий фізично. Він додав, що багато людей проходять підготовку для себе, але поки що не долучився до цього процесу.

"Військову підготовку поки не проходив, багато хто робить це для себе, але я ще не встиг. До того ж зараз трохи погладшав, став як тюфтель", - заявив він.

Варто відзначити, що 9 червня Антон Вельба святкував своє 25-річчя. Саме з цього віку чоловіки офіційно вважаються військовозобов’язаними та можуть бути мобілізовані під час воєнного стану, якщо не мають законних підстав для звільнення або відтермінування служби.

Загалом, серед музикантів дедалі більше тих, хто не лише підтримує Україну творчістю, а й активно долучається до її захисту. Цього літа до лав Збройних сил приєдналися кілька відомих артистів. Зокрема, Костянтин Бочаров, більш відомий як MELOVIN, служить у музичному ансамблі Державної прикордонної служби України. Окрім цього, в липні барабанник гурту "Жадан і Собаки" Віталій Бронішевський мобілізувався до Національної гвардії та наразі проходить військовий вишкіл.

Нагадаємо, що на початку 2025 року в Києві стався напад на українського співака Wellboy, справжнє ім’я якого Антон Вельбой. Артист повідомив у соцмережах, що його побили люди в мілітарі формі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом інциденту, у результаті якого музикант отримав незначні тілесні ушкодження.

Також нещодавно Wellboy розповів, що його стосунки з київською стилісткою Яною Савченко завершилися. Ба більше, під час інтерв’ю з журналісткою на Music Box Fest, він відверто поділився правдою про свої залежності. Так, він зізнався, що проходив лікування у реабілітаційному центрі через боротьбу з наркозалежністю.