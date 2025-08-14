Ставили три года: в сети обсуждают памятник Чапкису с ошибками (видео)

В сети появилось новое видео с места захоронения легендарного танцора Григория Чапкиса. Хореограф ушел в мир иной на 92-м году жизни летом 2021.

Памятник знаменитости выполнен из гранита в виде танцевального подиума. Помимо портрета, там можно заметить надпись, посвященную деятельности Чапкиса: "Танец — это жизнь, живите танцуя".

Памятник Григорию Чапкису

Пользователи сети заметили мастерство работников, которые изготавливали памятник:

"Швы между плитками как-то очень изящно".

"Я в восторге от швов между плитами".

Памятник на Байковом кладбище в Киеве поставили только через три года после смерти выдающегося танцора. Сын хореографа Грег Чапкис, который живет в США, в 2024 году написал, что установка памятника оказалась непростой задачей, учитывая расстояние и полномасштабную войну в Украине.

"Прости, папа, что так долго. Было трудно сделать это с другого конца света в стране, которую разрывает война. Некоторые из твоих "друзей" и коллег давали много пустых обещаний и просто хотели от нас получить побольше. Мы с Лилией Чапкис потеряли много времени из-за этого. Теперь мое сердце спокойно", — написал Грег.

Ошибки на могиле Чапкиса

На памятнике легендарному хореографу допущены ошибки еще с момента установки. Чапкис родился 24 февраля 1930 года, однако на могиле указана другая дата рождения — 24 апреля.

То же самое касается и даты смерти: производители написали 13 июля, а не 13 июня. До сих пор эти ошибки не исправили.

