Ставили три роки: у мережі обговорюють памʼятник Чапкісу з помилками (відео)

У мережі зʼявилося нове відео з місця поховання легендарного танцюриста Григорія Чапкіса. Хореограф пішов у засвіти на 92-му році життя влітку 2021.

Пам'ятник знаменитості виконано з граніту у вигляді танцювального подіуму. Крім портрета, там можна помітити напис, присвячений діяльності Чапкіса: "Танець — це життя, живіть танцюючи".

Памʼятник Григорію Чапкісу

Користувачі мережі помітили майстерність працівників, які виготовляли памʼятник:

"Шви між плитками якось дуже витончено".

"Я в захваті від швів між плитами".

Памʼятник на Байковому кладовищі в Києві поставили лише через три роки після смерті видатного танцюриста. Син хореографа Грег Чапкіс, який мешкає у США, у 2024 році написав, що встановлення пам'ятника виявилося непростим завданням з огляду на відстань і повномасштабну війну в Україні.

"Вибач, тату, що так довго. Було важко зробити це з іншого кінця світу в країні, яку розриває війна. Деякі з твоїх "друзів" і колег давали багато порожніх обіцянок і просто хотіли від нас отримати побільше. Ми з Лілією Чапкіс втратили багато часу через це. Тепер моє серце спокійне", — написав Грег.

Помилки на могилі Чапкіса

На памʼятнику легендарному хореографу допущено помилки ще з моменту встановлення. Чапкіс народився 24 лютого 1930 року, проте на могилі вказана інша дата народження — 24 квітня.

Те ж саме стосується і дати смерті: виробники написали 13 липня, а не 13 червня. Досі ці помилки не виправили.

