Дом в селе с 17 "сотками" продают по цене бэушного iPhone (фото)

В селе Новоселье, что в Николаевской области, выставили на продажу сельский дом с хозяйственными постройками всего за 10 тысяч гривен. Владелец готов к торгу.

Продавцы, Николай Кравец и Ольга, указывают в объявлении, что дом можно использовать как для проживания, так и для разбора. Он расположен примерно в 15 км до ближайшего города — Новый Буг. Чем интересно это предложение, — узнавал Фокус.

Трехкомнатный дом

По информации, указанной владельцем, дом одноэтажный общей площадью 47,9 м². Там есть три комнаты. Стены кирпичные, а крыша покрыта шифером. Санузел только во дворе. Отапливается помещение благодаря собственной котельной. Хозяин отмечает, что земельный участок в целом насчитывает 17 "соток".

Судя по опубликованным фотографиям, на территории есть старый погреб, хлев, сараи, гараж. Однако двор заметно запущен — валяются ведра, миски, тряпки. Под брезентом можно заметить старую кровать, а возле нее отсоединенную от водопровода ванну.

Возможен торг

Цена в объявлении указана в гривнах — ровно 10 тысяч, что сопоставимо со стоимостью бэушного iPhone. Кроме того, возможен торг.

Объявление, опубликованное еще в среду, 6 августа, собрало более тысячи просмотров от потенциальных покупателей, но до сих пор не снято с сайта. Удалось ли владельцу продать недвижимость, — пока не известно.

Дома в селе

