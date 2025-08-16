Будинок в селі з 17 "сотками" продають за ціною вживаного iPhone (фото)
У селі Новосілля, що в Миколаївській області, виставили на продаж сільський будинок із господарськими спорудами всього за 10 тисяч гривень. Власник готовий до торгу.
Продавці, Микола Кравець та Ольга, вказують в оголошенні, що будинок можна використовувати як для проживання, так і для розбору. Він розташований приблизно за 15 км до найближчого міста — Новий Буг. Чим цікава ця пропозиція, — дізнавався Фокус.
Трикімнатний будинок
За інформацією, вказаною власником, будинок одноповерховий загальною площею 47,9 м². Там є три кімнати. Стіни цегляні, а дах покритий шифером. Санвузол тільки у дворі. Опалюється помешкання завдяки власній котельні. Господар зазначає, що земельна ділянка загалом налічує 17 "соток".
Судячи з опублікованих фотографій, на території є старий погріб, хлів, сараї, гараж. Однак подвір’я помітно запущене — валяються відра, миски, ганчірки. Під брезентом можна помітити старе ліжко, а біля нього від’єднану від водопроводу ванну.
Можливий торг
Ціна в оголошенні вказана у гривнях — рівно 10 тисяч, що можна порівняти з вартістю вживаного iPhone. Крім того, можливий торг.
Оголошення, опубліковане ще в середу, 6 серпня, зібрало понад тисячу переглядів від потенційних покупців, але досі не зняте з сайту. Чи вдалося власникові продати нерухомість, — наразі не відомо.
Будинки в селі
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Учительська пара зі столиці перебралася до села та ремонтує хату предка. Останні два роки Владислав вчителював у Кагарлику, а Софія — у Великій Димерці.
- А от Руслан Хлєбко разом з дружиною вирішили відбудувати старий будинок в селі на Черкащині. Ремонтом пара займається самостійно, а результатами трансформації помешкання регулярно діляться з підписниками у TikTok.
Українець, якого звуть Алекс, записав серію відео у TikTok, щоб детальніше розповісти про своє рішення — поселитися у садибі посеред Карпатських гір. Ми дізнались, що врешті-решт з цього вийшло.