"В армии много геев на самых высоких уровнях": офицер ВСУ удивил своим признанием (фото)

Украинский журналист Виталий Седюк, который после начала полномасштабного вторжения стал офицером ВСУ, недавно опубликовал видео, на котором целуется со своим партнером. Таким образом мужчина призвал власти обеспечить равные права для всех военных и узаконить гражданские партнерства. Это якобы вызвало неприятие со стороны его руководства.

Виталий заявил, что получил угрозы, в частности от заместителя командира психологической поддержки персонала 158-й отдельной механизированной бригады. После публичного скандала его должны были перевести в другую часть, однако не сложилось. Обо всех подробностях этой резонансной истории, — узнавал Фокус.

"Желаю здоровья. Полковник Виталий Саранцев, представитель Сухопутных войск Украины, не хочет подписывать мой перевод в другую воинскую часть, которая пригласила меня на должность офицера группы коммуникаций в соответствии с моей ВВК. Виталию Саранцеву, который считает меня неконтролируемым, вспоминает мировые скандалы со звездами, но отмечает, что моя ориентация здесь ни при чем, очевидно, безразлично на мою безопасность в ВСУ", — утверждает Седюк в своих социальных сетях.

Получает угрозы

Мужчина также рассказал об угрозах физической расправы. В свою очередь, офицер Ирина Нагорная, которая занимается вопросами гендерного равенства при Министерстве обороны Украины, по словам военного, ранее его поддерживала, а сейчас изменила свою позицию.

"Сначала называла звездой, которую все знают, а теперь изменила свое мнение. В нашем крайнем телефонном разговоре, который длился почти час, она сказала, что я должен попуститься, что мир не вращается вокруг меня. Назвала меня маленьким человечком", — говорит Виталий.

Открытый гей Седюк получил угрозы Фото: Instagram

Он отметил, что сегодня "никому не нужен" в украинской армии при том, что свободно владеет английским языком и некоторое время жил в Лос-Анджелесе, беря интервью у самых известных людей мира, в том числе президентов.

Геи в армии

Фокус поинтересовался у Виталия, не думал ли он о возможных последствиях, публикуя видео, где целуется со своим партнером — Ярославом.

"Возможно, в ВСУ рискованно делать каминг-аут, но страхи надо бороться, что я и сделал. Кстати, в армии много геев на самых высоких уровнях. Просто они скрыты. Я не буду акцентировать, кто именно, потому что это их личное дело", — комментирует журналист.

На вопрос, волнуется ли он о том, что после перевода на новое место буллинг продолжится, Виталий Седюк отвечает, что готов к борьбе при любых обстоятельствах.

"Быть геем — это постоянная борьба, где бы мы ни были. Как будет в новой части, я не знаю. Должен был стать офицером группы коммуникаций. Журналистка — это то, что я люблю и умею делать. Однако мой переход блокирует полковник Виталий Саранцев", — добавляет он.

Кто такой Виталий Седюк?

Бывший журналист телеканала "1+1" и пранкер, который прославился скандальными выходками на международных мероприятиях. Зимой 2025 года он присоединился в ряды ВСУ.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В Верховной Раде подали законопроект, который предусматривает внедрение института гражданских партнерств как для разнополых, так и для однополых пар. Документ должен урегулировать вопросы имущественных прав, наследования и социальной защиты партнеров. В то же время он не предоставляет права на усыновление детей.

Инициативу поддержали представители ЛГБТ-сообщества, которые сейчас защищают Украину на фронте. Они отмечают, что юридическое признание партнерств особенно важно в условиях войны.

Свою позицию относительно законопроекта высказала и народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Марьяна Безуглая.