"В армії багато геїв на найвищих рівнях": офіцер ЗСУ здивував своїм зізнанням (фото)

Український журналіст Віталій Седюк, який після початку повномасштабного вторгнення став офіцером ЗСУ, нещодавно опублікував відео, на якому цілується зі своїм партнером. У такий спосіб чоловік закликав владу забезпечити рівні права для всіх військових й узаконити цивільні партнерства. Це начебто викликало несприйняття з боку його керівництва.

Віталій заявив, що отримав погрози, зокрема від заступника командира психологічної підтримки персоналу 158-ї окремої механізованої бригади. Після публічного скандалу його мали перевести до іншої частини, однак не склалося. Про всі подробиці цієї резонансної історії, — дізнавався Фокус.

"Бажаю здоров’я. Полковник Віталій Саранцев, речник Сухопутних військ України, не хоче підписувати моє переведення до іншої військової частини, яка запросила мене на посаду офіцера групи комунікацій відповідно до мого ВЛК. Віталію Саранцеву, який вважає мене неконтрольованим, згадує світові скандали із зірками, але наголошує, що моя орієнтація тут ні до чого, вочевидь, байдуже на мою безпеку в ЗСУ", — стверджує Седюк у своїх соціальних мережах.

Отримує погрози

Чоловік також розказав про погрози фізичної розправи. Своєю чергою, офіцерка Ірина Нагорна, яка займається питаннями гендерної рівності при Міністерстві оборони України, за словами військового, раніше його підтримувала, а зараз змінила свою позицію.

"Спочатку називала зіркою, яку всі знають, а тепер змінила свою думку. В нашій крайній телефонній розмові, що тривала майже годину, вона сказала, що я маю попуститися, що світ не обертається довкола мене. Назвала мене маленьким чоловічком", — каже Віталій.

Відкритий гей Седюк отримав погрози Фото: Instagram

Він зазначив, що сьогодні "нікому не потрібен" в українській армії при тому, що вільно володіє англійською мовою й певний час жив у Лос-Анджелесі, беручи інтерв’ю у найвідоміших людей світу, зокрема президентів.

Геї в армії

Фокус поцікавився у Віталія, чи не думав він про можливі наслідки, публікуючи відео, де цілується зі своїм партнером — Ярославом.

"Можливо, в ЗСУ ризиковано робити камінг-аут, але страхи треба бороти, що я і зробив. До речі, в армії багато геїв на найвищих рівнях. Просто вони приховані. Я не буду акцентувати, хто саме, бо це їх особиста справа", — коментує журналіст.

На питання, чи хвилюється він про те, що після переведення на нове місце булінг продовжиться, Віталій Седюк відповідає, що готовий до боротьби за будь-яких обставин.

"Бути геєм — це постійна боротьба, де б ми не були. Як буде в новій частині, я не знаю. Мав стати офіцером групи комунікацій. Журналістка — це те, що я люблю і вмію робити. Однак мій перехід блокує полковник Віталій Саранцев", — додає він.

Хто такий Віталій Седюк?

Колишній журналіст телеканалу "1+1" та пранкер, який прославився скандальними витівками на міжнародних заходах. Взимку 2025 року він приєднався до лав ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У Верховній Раді подали законопроєкт, який передбачає впровадження інституту цивільних партнерств як для різностатевих, так і для одностатевих пар. Документ має врегулювати питання майнових прав, спадкування та соціального захисту партнерів. Водночас він не надає права на усиновлення дітей.

Ініціативу підтримали представники ЛГБТ-спільноти, які нині захищають Україну на фронті. Вони наголошують, що юридичне визнання партнерств особливо важливе в умовах війни.

Свою позицію щодо законопроєкту висловила й народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Мар’яна Безугла.