Стиль жизни

Внук бывшего президента США высмеял Меланию Трамп, которая написала письмо Путину (фото)

Джек Шлоссберг поиздевался над Меланией Трамп
Джек Шлоссберг высмеял Меланию Трамп | Фото: Instagram

Наследник семьи бывшего американского президента Джона Кеннеди раскритиковал жену Дональда Трампа после ее обращения к Владимиру Путину касательно защиты детей во время войны в Украине.

В своем ролике 32-летний Джек Шлоссберг надел парик и имитировал словенский акцент Мелании, зачитывая ее послание к политику, развязавшему кровопролитную войну в Украине.

"Сообщение от нашей прекрасной первой леди", — подписал свое видео внук Кеннеди, копируя привычку Трампа писать отдельные слова большими буквами для демонстрации уважения.

После того как Шлоссберг зачитал послание, он не скрывал своего скептицизма относительно содержания. "Что я вообще говорю? Это не имеет никакого смысла. Пожалуйста, будьте более конкретной, мисс Мелания Трамп", — заявил он, снимая парик.

Критика письма Мелании Трамп

Затем критик перешел к серьезному анализу письма первой леди.

"Я не думаю, что это имело какой-то смысл. Не думаю, что там было сказано что-то, кроме "мелодичного смеха" — это единственное, что я смог запомнить, плюс то, что она призывает Путина завершить войну. Интересно, возможно, ей стоит поговорить с кем-то, кто действительно может что-то сделать по этому поводу", — говорит Джек, намекнув на президента, который в пятницу встречался с Путиным на Аляске для переговоров о завершении войны.

Джек Шлоссберг, наследник династии Кеннеди
Джек Шлоссберг высмеял Меланию Трамп
Фото: Getty

Призыв к Путину

Кстати, в своем письме Мелания Трамп обратилась к российскому лидеру с эмоциональным призывом о защите детей.

"Каждый ребенок имеет одинаковые тихие мечты в своем сердце, независимо от того, родился ли он в сельской местности или в большом городе. Они мечтают о любви, возможности и безопасности от опасности", — написала первая леди.

Она подчеркнула ответственность лидеров: "Простой, но глубокий концепт, мистер Путин: каждое поколение потомков начинает свою жизнь с чистотой и невинностью, которая стоит выше географии, правительства и идеологии. Вы можете собственноручно восстановить их мелодичный смех".

Далее Шлоссберг подытожил свое впечатление от письма первой леди США. "Очень запутанное письмо, очень запутанное сообщение, но не настолько запутанный конфликт в Украине", — подытожил он.

Как выяснилось ранее, первая леди США обсуждает с мужем войну России против Украины и комментирует поступки главы РФ. В понедельник, 14 июля, на очередной пресс-конференции Дональд Трамп рассказал, как Мелания реагирует на его переговоры с российским лидером.