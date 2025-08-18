Онук колишнього президента США висміяв Меланію Трамп, яка написала листа Путіну (фото)

Спадкоємець родини колишнього американського президента Джона Кеннеді розкритикував дружину Дональда Трампа після її звернення до Володимира Путіна щодо захисту дітей під час війни в Україні.

Related video

У своєму ролику 32-річний Джек Шлоссберг одягнув перуку та імітував словенський акцент Меланії, зачитуючи її послання до політика, що розв’язав кровопролитну війну в Україні.

"Повідомлення від нашої прекрасної першої леді", — підписав своє відео онук Кеннеді, копіюючи звичку Трампа писати окремі слова великими літерами для демонстрації поваги.

Після того як Шлоссберг зачитав послання, він не приховував свого скептицизму щодо змісту. "Що я взагалі кажу? Це не має жодного сенсу. Будь ласка, будьте більш конкретною, міс Меланія Трамп", — заявив він, знімаючи перуку.

Критика листа Меланії Трамп

Потім критик перейшов до серйозного аналізу листа першої леді.

"Я не думаю, що це мало якийсь сенс. Не думаю, що там було сказано щось, окрім "мелодійного сміху" — це єдине, що я зміг запам'ятати, плюс те, що вона закликає Путіна завершити війну. Цікаво, можливо, їй варто поговорити з кимось, хто дійсно може щось зробити з цим приводу", — каже Джек, натякнувши на президента, який у п'ятницю зустрічався з Путіним на Алясці для переговорів про завершення війни.

Джек Шлоссберг висміяв Меланію Трамп Фото: Getty

Заклик до Путіна

До речі, у своєму листі Меланія Трамп звернулася до російського лідера з емоційним закликом про захист дітей.

"Кожна дитина має однакові тихі мрії у своєму серці, незалежно від того, чи народилася вона у сільській місцевості чи у великому місті. Вони мріють про кохання, можливості та безпеку від небезпеки", — написала перша леді.

Вона підкреслила відповідальність лідерів: "Простий, але глибокий концепт, містере Путін: кожне покоління нащадків починає своє життя з чистотою та невинністю, яка стоїть вище географії, уряду та ідеології. Ви можете власноруч відновити їхній мелодійний сміх".

Далі Шлоссберг підсумував своє враження від листа першої леді США. "Дуже заплутаний лист, дуже заплутане повідомлення, але не настільки заплутаний конфлікт в Україні", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Перша леді США передала російському президенту Володимиру Путіну листа. Її послання доставив президент Дональда Трампа.

Під час зустрічі на Алясці політична репортерка телеканалу ABC Рейчел Скотт запитала у президента Росії, коли він перестане вбивати цивільних українців, чому він знищує опозицію всередині Росії та чого боїться.

Як з'ясувалося раніше, перша леді США обговорює з чоловіком війну Росії проти України та коментує вчинки очільника РФ. У понеділок, 14 липня, на черговій пресконференції Дональд Трамп розповів, як Меланія реагує на його перемовини з російським лідером.