Трудно узнать: легенду кино увидели на улице через 40 лет после огромного успеха (фото)

Голливудскую звезду 80-х годов Томаса Уилсона, известного ролью главного антагониста Биффа Таннена в культовой трилогии "Назад в будущее", заметили на улицах Лос-Анджелеса в компании друга. 66-летнего актера сейчас невозможно узнать.

Актера сфотографировали во время прогулки. Внешность 66-летней звезды экрана кардинально изменилась по сравнению с 1980-ми годами. Если раньше он имел короткие темные волосы и был выбритым, то сейчас он полностью посидел, сообщает The Mirror.

Для недавней прогулки Уилсон выбрал простой образ: синюю футболку с V-образным вырезом, черные шорты, темные очки и сумку. Актер и его друг весело общались во время обеда, после чего попрощались и разошлись в разные стороны.

Сыграл в культовом фильме

Уилсон вошел в историю кинематографа благодаря образу Биффа Таннена — главного антагониста в фильмах "Назад в будущее" 1985 года и его продолжении. Его персонаж особенно запомнился зрителям фразой, которую он адресовал Марти МакФлаю.

Томас Уилсон заметно изменился внешне Фото: The Mirror

"Я никогда не играл хулиганов раньше. Я не хотел играть роль хулигана. Меня самого травили всю мою жизнь!" — признавался актер в одном из своих видеоблогов, рассказывая о сложностях с принятием этой роли.

В третьей части трилогии актер сыграл дедушку своего персонажа, а также озвучивал роль в анимационном сериале, основанном на фильмах из 1990-х годов.

Первые шаги в кино

Первым появлением Уилсона на большом экране стал небольшой эпизод в фильме "Территория ниндзя" в 1984 году, после чего он снялся в "Назад в будущее". Позже актер появлялся в таких лентах как "Кровь за кровь", "Кэролайн в полночь" и римейке "Этот проклятый кот" 1997 года.

Томас Уилсон в фильме "Назад в будущее" Фото: The Mirror

Кроме кинематографа, Уилсон активно работал на телевидении, озвучивая персонажей в "Макс Стил", "Бэтмен: Мультсериал" и более 20 лет в "Губке Бобе". С 2022 года он озвучивает роли в анимационном сериале "Спайди и его удивительные друзья".

Личная жизнь

Уилсон с 1985 года состоит в браке с Кэролайн Томас. Пара воспитывает четверых детей. Сейчас актер живет в Лос-Анджелесе и ведет собственный YouTube-канал, за которым следит 50 тысяч подписчиков.

