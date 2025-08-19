Важко впізнати: легенду кіно побачили на вулиці через 40 років після карколомного успіху (фото)

Голлівудську зірку 80-х років Томаса Вілсона, відомого роллю головного антагоніста Біффа Таннена у культовій трилогії "Назад у майбутнє", помітили на вулицях Лос-Анджелеса у компанії друга. 66-річного актора зараз неможливо впізнати.

Актора сфотографували під час прогулянки. Зовнішність 66-річної зірки екрана кардинально змінилася порівняно з 1980-ми роками. Якщо раніше він мав коротке темне волосся й був поголеним, то зараз він став зовсім сивим, повідомляє The Mirror.

Для недавньої прогулянки Вілсон обрав простий образ: синю футболку з V-подібним вирізом, чорні шорти, темні окуляри та сумку. Актор та його друг весело спілкувалися під час обіду, після чого попрощалися та розійшлися в різні боки.

Зіграв у культовому фільмі

Вілсон увійшов в історію кінематографа завдяки образу Біффа Таннена — головного антагоніста у фільмах "Назад у майбутнє" 1985 року та його продовженні. Його персонаж особливо запам'ятався глядачам фразою, яку він адресував Марті МакФлаю.

Томас Вілсон помітно змінився зовні Фото: The Mirror

"Я ніколи не грав хуліганів раніше. Я не хотів грати роль хулігана. Мене самого цькували все моє життя!" — зізнавався актор в одному зі своїх відеоблогів, розповідаючи про складнощі з прийняттям цієї ролі.

У третій частині трилогії актор зіграв дідуся свого персонажа, а також озвучував роль в анімаційному серіалі, заснованому на фільмах з 1990-х років.

Перші кроки у кіно

Першим появом Вілсона на великому екрані став невеликий епізод у фільмі "Територія ніндзя" у 1984 році, після чого він знявся у "Назад у майбутнє". Згодом актор з'являвся у таких стрічках як "Кров за кров", "Керолайн опівночі" та римейку "Цей проклятий кіт" 1997 року.

Томас Вілсон у фільмі "Назад у майбутнє" Фото: The Mirror

Окрім кінематографа, Вілсон активно працював на телебаченні, озвучуючи персонажів у "Макс Стіл", "Бетмен: Мультсеріал" та понад 20 років у "Губці Бобі". З 2022 року він озвучує ролі в анімаційному серіалі "Спайді та його дивовижні друзі".

Особисте життя

Вілсон з 1985 року перебуває у шлюбі з Керолайн Томас. Пара виховує четверо дітей. Зараз актор мешкає в Лос-Анджелесі та веде власний YouTube-канал, за яким стежить 50 тисяч підписників.

