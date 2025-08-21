В сети пишут о ранении Александра Терена: он прокомментировал слухи и намекнул, кто за этим стоит

В сети распространили информацию о якобы ранении на фронте в состоянии алкогольного опьянения военнослужащего и звезды "Холостяка" Александра Будько. Он опроверг данные и намекнул, что за распространением слухов может стоять блогер, которая недавно выехала в Дубаи.

Related video

Александр Терен прокомментировал слухи словами о том, что "людям всегда легче верить во что-то плохое". Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Людям всегда легче верить во что-то плохое, чем хорошее. Чем ужаснее ложь, тем охотнее в нее все верят", — отметил военный.

Также он добавил, что это "не оправдание", а "призыв думать к думающим".

"Это не оправдание перед ботами помойки из Дубаев, а призыв думать к думающим. Не разгоняйте и не ведитесь на фейки", — сказал Александр Терен.

Вероятно, комментируя слухи, он имел в виду скандальную блогершу Анну Алхим, которая, как стало известно 1 августа из соцсетей, переехала с семьей в Дубай. Алхим переехала туда на фоне языкового скандала, после которого против нее начали уголовное производство.

Сама Анна Алхим уверяла, что ее "никто не выгонял" из Украины. В то же время она заверила, что возвращаться обратно не планирует.

Александр Будько также добавил, что информацию о том, что он не получал ранения на фронте в состоянии алкогольного опьянения, можно проверить у его собратьев из батальона "Карпатская Сечь".

"Я до сих пор не знаю, что именно прилетело в тот окоп. Есть батальон "Карпатская Сечь", есть, к счастью, еще люди, которые остались живы, которые могут подтвердить: как я получил ранение, когда я получил ранение, при каких обстоятельствах", — отметил Терен.

Стоит отметить, что об Александре Терена уже не впервые ходят слухи о ранении. Так, в 2024 году психолог Елена Шпундра предположила, что военный получил ранение, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

На это военный резко отреагировал и продемонстрировал справку, а также опроверг слухи о том, что он якобы не общается со своими собратьями.

В августе Александр Терен рассказал о повышенном к себе внимание во время его путешествия в Японию.

Напомним, в мае Александр Терен в интервью журналистке Рамине Эсхакзай рассказал об интиме с девушками на шоу "Холостяк" и после него.