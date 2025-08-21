У мережі пишуть про поранення Олександра Терена: він прокоментував чутки і натякнув, хто за цим стоїть

У мережі поширили інформацію про нібито поранення на фронті у стані алкогольного сп'яніння військовослужбовця та зірки "Холостяка" Олександра Будька. Він спростував дані та натякнув, що за поширенням чуток може стояти блогерка, яка нещодавно виїхала у Дубаї.

Олександр Терен прокоментував чутки словами про те, що "людям завжди легше вірити у щось погане". Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Людям завжди легше вірити в щось погане, ніж хороше. Чим жахливіша брехня, тим охочіше в неї всі вірять", — зазначив військовий.

Також він додав, що це "не виправдання", а "заклик думати до думаючих".

"Це не виправдання перед ботами помийки з Дубаїв, а заклик думати до думаючих. Не розганяйте і не ведіться на фейки", — сказав Олександр Терен.

Ймовірно, коментуючи чутки, він мав на увазі скандальну блогерку Анну Алхім, яка, як стало відомо 1 серпня з соцмереж, переїхала з родиною в Дубай. Алхім переїхала туди на тлі мовного скандалу, після якого проти неї розпочали кримінальне провадження.

Сама Анна Алхім запевняла, що її "ніхто не виганяв" з України. Водночас вона запевнила, що повертатися назад не планує.

Олександр Будько також додав, що інформацію про те, що він не зазнавав поранення на фронті у стані алкогольного сп'яніння, можна перевірити у його побратимів з батальйону "Карпатська Січ".

"Я досі не знаю, що саме прилетіло в той окоп. Є батальйон "Карпатська Січ", є, на щастя, ще люди, які залишилися живими, які можуть підтвердити: як я отримав поранення, коли я отримав поранення, за яких обставин", — зазначив Терен.

Варто зазначити, що про Олександра Терена вже не вперше ходять чутки щодо поранення. Так, у 2024 році психологиня Олена Шпундра припустила, що військовий отримав поранення, бувши у стані алкогольного сп'яніння.

На це військовий різко відреагував та продемонстрував довідку, а також спростував чутки про те, що він нібито не спілкується зі своїми побратимами.

У серпні Олександр Терен розповів про підвищену до себе увагу під час його подорожі до Японії.

Нагадаємо, у травні Олександр Терен в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай розповів про інтим з дівчатами на шоу "Холостяк" та після нього.