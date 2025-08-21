Елена Кравец вместе с детьми похвасталась отдыхом в Буковеле (фото)

Елена Кравец поехала с детьми отдохнуть в горы. Актриса выбрала для этого горнолыжный курорт Буковель. Они остановились в отеле и наслаждаются последними летними днями.

Бывшая участница "Студии Квартал-95", актриса и телеведущая Елена Кравец опубликовала stories в Instagram из Буковеля. На фото заметно, как актриса проводит время с детьми на курорте.

48-летняя Елена остановилась в отеле. На кадрах видно, что ее младшие дети довольны отдыхом и активностями, которыми они занимаются. В частности, дети в stories наслаждаются арбузом, катаются на качелях, красуются на фоне горных пейзажей и даже катаются на роликах.

Дети Елены Кравец

У актрисы Елены Кравец трое детей. У нее есть старшая дочь Мария, которая родилась 25 февраля 2003 года. Сейчас ей 22 года. А также младшие дети Иван и Екатерина, которые родились 19 июля 2016 года. Им сейчас по 9 лет. Они двойняшки.

