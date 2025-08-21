Олена Кравець разом з дітьми похизувалась відпочинком у Буковелі (фото)

Олена Кравець поїхала з дітьми відпочити у гори. Акторка обрала для цього гірськолижний курорт Буковель. Вони зупинились в готелі та насолоджуються останніми літніми днями.

Колишня учасниця "Студії Квартал-95", акторка і телеведуча Олена Кравець опублікувала stories в Instagram з Буковелю. На фото помітно, як акторка проводить час з дітьми на курорті.

48-річна Олена зупинилася у готелі. На кадрах видно, що її молодші діти задоволені відпочинком та активностями, якими вони займаються. Зокрема, дітлахи в stories насолоджуються кавуном, катаються на гойдалці, красуються на фоні гірських пейзажів та навіть катаються на роликах.

Діти Олени Кравець

В акторки Олени Кравець троє дітей. У неї є старша донька Марія, яка народилася 25 лютого 2003 року. Зараз їй 22 роки. А також молодші діти Іван та Катерина, які народились 19 липня 2016 року. Їм наразі по 9 років. Вони двійнята.

