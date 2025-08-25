Мужчина посмотрел, что ему насчитали в чеке, и не поверил своим глазам (фото)

Итальянские рестораторы удивили туристов абсурдными доплатами. Случай в портовом городе Бари, где посетитель вынужден был доплатить 50 центов за щепотку перца, спровоцировал волну возмущения в социальных сетях и раскрыл масштабы проблемы туристического мошенничества.

Обычная просьба туриста добавить немного перца к пицце обернулась неожиданным счетом в ресторане. О курьезном инциденте мужчина написал в своих социальных сетях, в частности Twitter (Х).

Щепотка перца за доплату

Пострадавший опубликовал фотографию своего чека в Facebook, что мгновенно спровоцировало бурную дискуссию среди пользователей сети. "Отныне я буду приносить свой собственный перец, чтобы сэкономить на наценке", — прокомментировал один из пользователей соцсети.

Случай в Бари оказался лишь вершиной айсберга туристических обманов в Италии. На туристическом портале TripAdvisor появились сообщения о других случаях.

Туристу учли перец в чеке Фото: Twitter

В 2023 году пара туристов в Джера-Ларио на озере Комо вынуждена была доплатить два евро за то, что их тост был порезан. Еще больший резонанс вызвал случай с олимпийской чемпионкой 2020 года, профессиональной пловчихой Еленой Ди Лиддо.

"Я заказала в ресторане на юге Италии пиццу "Триколор" без помидоров. В ресторане с меня взяли дополнительные 1,50 евро — за ингредиент, который я не ела!" — возмущенно написала 31-летняя спортсменка в Instagram.

Распространенная проблема

Безумные доплаты не ограничиваются только Италией. В начале августа на Ибице произошел еще один скандальный случай. Туристка опубликовала в соцсети X фотографию счета за суши, где фигурировала доплата в 12 евро за то, что она повесила сумочку на крючок стола.

"Официантка любезно предложила повесить наши сумочки на маленький крючок на столе. Мы отказались, но поскольку официантка настаивала, мы в конце концов отдали ей сумки. Каково же было наше удивление, когда мы увидели счет", — рассказала пострадавшая.

Серия скандалов заставила путешественников искать способы защиты от недобросовестных рестораторов. В комментариях пользователи делятся, как избежать подобных ловушек.

Эксперты советуют туристам всегда уточнять стоимость дополнительных услуг и требовать детальный счет перед оплатой. Также рекомендуется фотографировать меню с ценами как доказательство в случае споров.

