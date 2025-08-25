Чоловік подивився, що йому нарахували в чеку, й не повірив своїм очам (фото)

Італійські ресторатори здивували туристів абсурдними доплатами. Випадок у портовому місті Барі, де відвідувач змушений був доплатити 50 центів за щіпку перцю, спровокував хвилю обурення в соціальних мережах та розкрив масштаби проблеми туристичного шахрайства.

Звичайне прохання туриста додати трохи перцю до піци обернулося неочікуваним рахунком у ресторані. Про курйозний інцидент чоловік написав в своїх соціальних мережах, зокрема Twitter (Х).

Щіпка перцю за доплату

Постраждалий опублікував фотографію свого чека у Facebook, що миттєво спровокувало бурхливу дискусію серед користувачів мережі. "Відтепер я приноситиму свій власний перець, щоб заощадити на націнці", — прокоментував один із користувачів соцмережі.

Випадок у Барі виявився лише вершиною айсберга туристичних обманів в Італії. На туристичному порталі TripAdvisor з'явилися повідомлення про інші випадки.

Туристові врахували перець у чеку Фото: Twitter

У 2023 році пара туристів у Джера-Ларіо на озері Комо змушена була доплатити два євро за те, що їхній тост був порізаний. Ще більший резонанс викликав випадок з олімпійською чемпіонкою 2020 року, професійною плавчинею Оленою Ді Ліддо.

"Я замовила в ресторані на півдні Італії піцу "Триколор" без помідорів. У ресторані з мене взяли додаткові 1,50 євро — за інгредієнт, який я не їла!" — обурено написала 31-річна спортсменка в Instagram.

Поширена проблема

Божевільні доплати не обмежуються лише Італією. На початку серпня на Ібіці стався ще один скандальний випадок. Туристка опублікувала у соцмережі X фотографію рахунку за суші, де фігурувала доплата у 12 євро за те, що вона повісила сумочку на гачок столу.

"Офіціантка люб'язно запропонувала повісити наші сумочки на маленький гачок на столі. Ми відмовилися, але оскільки офіціантка наполягала, ми врешті-решт віддали їй сумки. Яким же було наше здивування, коли ми побачили рахунок", — розповіла постраждала.

Серія скандалів змусила мандрівників шукати способи захисту від недобросовісних рестораторів. У коментарях користувачі діляться, як уникнути подібних пасток.

Експерти радять туристам завжди уточнювати вартість додаткових послуг та вимагати детальний рахунок перед оплатою. Також рекомендується фотографувати меню з цінами як доказ у разі спорів.

