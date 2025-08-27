Молодой папа прыгал с моста, но его остановило "чудо" (фото)
Встреча двух Кевинов на мосту Золотые Ворота в марте 2005 года могла закончиться трагедией, но стала началом истории настоящей дружбы и общей миссии — спасения жизней.
Сержант полиции Кевин Бриггс из Калифорнии спас 22-летнего Кевина Берсию, который хотел прыгнуть с моста, потому что думал, что его проблемы невозможно решить. Сегодня они вместе путешествуют по стране, рассказывая о ментальном здоровье.
Чудо на Золотых Воротах
11 марта 2005 года Кевин Берсия из Окленда приехал к мосту Золотые Ворота, планируя со всем покончить. После потери работы, долгов по медицинским счетам и лет борьбы с депрессией он перелез через ограждение и оказался на узком выступе.
"Я начал обратный отсчет и приготовился к удару", — вспоминает Берсия.
В этот момент его заметил сержант полиции Кевин Бриггс, который патрулировал мост. За свою карьеру он спас более 200 человек, получив прозвище "охранник моста Золотые Ворота".
"Привет, могу ли я подойти и поговорить с вами? Я вас не буду трогать, просто хочу послушать", — спокойно обратился Бриггс.
В течение 92 минут полицейский внимательно слушал юношу, не давил и не давал советов. "Я просто слушаю с эмпатией и пониманием, позволяю им высказаться, а затем побуждаю подумать о возвращении через ограждение", — объясняет он.
В конце концов, Берсия передумал, а после этого провел 11 дней в больнице. Однако депрессия не исчезла — он провел еще восемь лет в глубоком эмоциональном упадке.
Дружба, которая изменила жизнь
Их пути снова пересеклись в 2013 году, когда один из фондов, занимающийся ментальным здоровьем, пригласил Бриггса на церемонию награждения в Нью-Йорке. Организаторы хотели, чтобы награду ему вручил кто-то из тех, кого он спас.
Мать Берсии помогла организовать встречу, сказав сыну, что он "выиграл путешествие" от местной радиостанции.
"Когда я увидел его, то подумал: "Боже, меня спас полицейский". Если бы я знал это тогда, никогда бы не открылся ему так искренне", — вспоминает Берсия, который вырос в районе, где отношения с полицией всегда были напряженными.
Но цвет кожи или форма не имели значения. "Мы друзья с тех пор", — говорит 62-летний Бриггс.
После выступления на церемонии Берсия впервые публично рассказал свою историю. Реакция аудитории изменила его жизнь: "Когда я закончил, весь зал встал. Я понял, что не одинок в своей борьбе", — говорит он.
Собственный фонд
Сегодня 42-летний Берсия создал собственный фонд борьбы со стигмой ментальных заболеваний и выступает перед тысячами людей — от школьников до выпускников полицейских академий. Несколько раз в год он объединяется с Бриггсом.
"Дело в том, чтобы просто слушать и не говорить людям, что "все будет хорошо". Нужно научиться говорить с теми, кто страдает. Это тяжелая тема, но мы стараемся находить свет в темноте", — подчеркивает опытный полицейский.
