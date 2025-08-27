Молодой папа прыгал с моста, но его остановило "чудо" (фото)

Встреча двух Кевинов на мосту Золотые Ворота в марте 2005 года могла закончиться трагедией, но стала началом истории настоящей дружбы и общей миссии — спасения жизней.

Сержант полиции Кевин Бриггс из Калифорнии спас 22-летнего Кевина Берсию, который хотел прыгнуть с моста, потому что думал, что его проблемы невозможно решить. Сегодня они вместе путешествуют по стране, рассказывая о ментальном здоровье.

Чудо на Золотых Воротах

11 марта 2005 года Кевин Берсия из Окленда приехал к мосту Золотые Ворота, планируя со всем покончить. После потери работы, долгов по медицинским счетам и лет борьбы с депрессией он перелез через ограждение и оказался на узком выступе.

"Я начал обратный отсчет и приготовился к удару", — вспоминает Берсия.

В этот момент его заметил сержант полиции Кевин Бриггс, который патрулировал мост. За свою карьеру он спас более 200 человек, получив прозвище "охранник моста Золотые Ворота".

Сержант полиции Кевин Бриггс спас жизнь Берсии Фото: People

"Привет, могу ли я подойти и поговорить с вами? Я вас не буду трогать, просто хочу послушать", — спокойно обратился Бриггс.

В течение 92 минут полицейский внимательно слушал юношу, не давил и не давал советов. "Я просто слушаю с эмпатией и пониманием, позволяю им высказаться, а затем побуждаю подумать о возвращении через ограждение", — объясняет он.

В конце концов, Берсия передумал, а после этого провел 11 дней в больнице. Однако депрессия не исчезла — он провел еще восемь лет в глубоком эмоциональном упадке.

Дружба, которая изменила жизнь

Их пути снова пересеклись в 2013 году, когда один из фондов, занимающийся ментальным здоровьем, пригласил Бриггса на церемонию награждения в Нью-Йорке. Организаторы хотели, чтобы награду ему вручил кто-то из тех, кого он спас.

Мать Берсии помогла организовать встречу, сказав сыну, что он "выиграл путешествие" от местной радиостанции.

Пути двух Кевинов снова пересеклись в 2013 году Фото: People

"Когда я увидел его, то подумал: "Боже, меня спас полицейский". Если бы я знал это тогда, никогда бы не открылся ему так искренне", — вспоминает Берсия, который вырос в районе, где отношения с полицией всегда были напряженными.

Но цвет кожи или форма не имели значения. "Мы друзья с тех пор", — говорит 62-летний Бриггс.

После выступления на церемонии Берсия впервые публично рассказал свою историю. Реакция аудитории изменила его жизнь: "Когда я закончил, весь зал встал. Я понял, что не одинок в своей борьбе", — говорит он.

Собственный фонд

Сегодня 42-летний Берсия создал собственный фонд борьбы со стигмой ментальных заболеваний и выступает перед тысячами людей — от школьников до выпускников полицейских академий. Несколько раз в год он объединяется с Бриггсом.

"Дело в том, чтобы просто слушать и не говорить людям, что "все будет хорошо". Нужно научиться говорить с теми, кто страдает. Это тяжелая тема, но мы стараемся находить свет в темноте", — подчеркивает опытный полицейский.

