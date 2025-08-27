Молодий тато стрибав з мосту, але його зупинило "чудо" (фото)
Зустріч двох Кевінів на мосту Золоті Ворота у березні 2005 року могла закінчитися трагедією, але стала початком історії справжньої дружби та спільної місії — порятунку життів.
Сержант поліції Кевін Бріггс з Каліфорнії врятував 22-річного Кевіна Берсію, який хотів стрибнути з мосту, бо думав, що його проблеми неможливо розв'язати. Сьогодні вони разом подорожують країною, розповідаючи про ментальне здоров’я.
Чудо на Золотих Воротах
11 березня 2005 року Кевін Берсія з Окленда приїхав до мосту Золоті Ворота, плануючи з усім покінчити. Після втрати роботи, боргів за медичні рахунки та років боротьби з депресією він переліз через огорожу й опинився на вузькому виступі.
"Я почав зворотний відлік і приготувався до удару", — згадує Берсія.
У цей момент його помітив сержант поліції Кевін Бріггс, який патрулював міст. За свою кар’єру він врятував понад 200 людей, отримавши прізвисько "охоронець моста Золоті Ворота".
"Привіт, чи можу я підійти й поговорити з вами? Я вас не чіпатиму, просто хочу послухати", — спокійно звернувся Бріггс.
Протягом 92 хвилин поліцай уважно слухав юнака, не тиснув і не давав порад. "Я просто слухаю з емпатією та розумінням, дозволяю їм висловитися, а потім спонукаю подумати про повернення через огорожу", — пояснює він.
Зрештою, Берсія передумав, а після цього провів 11 днів у лікарні. Проте депресія не зникла — він провів ще вісім років у глибокому емоційному занепаді.
Дружба, яка змінила життя
Їхні шляхи знову перетнулися у 2013 році, коли один з фондів, що опікується ментальним здоров’ям, запросив Бріггса на церемонію нагородження в Нью-Йорку. Організатори хотіли, щоб нагороду йому вручив хтось із тих, кого він врятував.
Мати Берсії допомогла організувати зустріч, сказавши синові, що він "виграв подорож" від місцевої радіостанції.
"Коли я побачив його, то подумав: "Боже, мене врятував поліцай". Якби я знав це тоді, ніколи б не відкрився йому так щиро", — пригадує Берсія, який виріс у районі, де стосунки з поліцією завжди були напруженими.
Але колір шкіри чи форма не мали значення. "Ми друзі з того часу", — каже 62-річний Бріггс.
Після виступу на церемонії Берсія вперше публічно розповів свою історію. Реакція аудиторії змінила його життя: "Коли я закінчив, уся зала встала. Я зрозумів, що не самотній у своїй боротьбі", — каже він.
Власний фонд
Сьогодні 42-річний Берсія створив власний фонд боротьби зі стигмою ментальних захворювань і виступає перед тисячами людей — від школярів до випускників поліцейських академій. Кілька разів на рік він об’єднується з Бріггсом.
"Річ у тім, щоб просто слухати і не казати людям, що "все буде добре". Потрібно навчитися говорити з тими, хто страждає. Це важка тема, але ми намагаємося знаходити світло в темряві", — підкреслює досвідчений поліціянт.
