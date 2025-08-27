Молодий тато стрибав з мосту, але його зупинило "чудо" (фото)

Зустріч двох Кевінів на мосту Золоті Ворота у березні 2005 року могла закінчитися трагедією, але стала початком історії справжньої дружби та спільної місії — порятунку життів.

Related video

Сержант поліції Кевін Бріггс з Каліфорнії врятував 22-річного Кевіна Берсію, який хотів стрибнути з мосту, бо думав, що його проблеми неможливо розв'язати. Сьогодні вони разом подорожують країною, розповідаючи про ментальне здоров’я.

Чудо на Золотих Воротах

11 березня 2005 року Кевін Берсія з Окленда приїхав до мосту Золоті Ворота, плануючи з усім покінчити. Після втрати роботи, боргів за медичні рахунки та років боротьби з депресією він переліз через огорожу й опинився на вузькому виступі.

"Я почав зворотний відлік і приготувався до удару", — згадує Берсія.

У цей момент його помітив сержант поліції Кевін Бріггс, який патрулював міст. За свою кар’єру він врятував понад 200 людей, отримавши прізвисько "охоронець моста Золоті Ворота".

Сержант поліції Кевін Бріггс врятував життя Берсії Фото: People

"Привіт, чи можу я підійти й поговорити з вами? Я вас не чіпатиму, просто хочу послухати", — спокійно звернувся Бріггс.

Протягом 92 хвилин поліцай уважно слухав юнака, не тиснув і не давав порад. "Я просто слухаю з емпатією та розумінням, дозволяю їм висловитися, а потім спонукаю подумати про повернення через огорожу", — пояснює він.

Зрештою, Берсія передумав, а після цього провів 11 днів у лікарні. Проте депресія не зникла — він провів ще вісім років у глибокому емоційному занепаді.

Дружба, яка змінила життя

Їхні шляхи знову перетнулися у 2013 році, коли один з фондів, що опікується ментальним здоров’ям, запросив Бріггса на церемонію нагородження в Нью-Йорку. Організатори хотіли, щоб нагороду йому вручив хтось із тих, кого він врятував.

Мати Берсії допомогла організувати зустріч, сказавши синові, що він "виграв подорож" від місцевої радіостанції.

Шляхи двох Кевінів знову перетнулися у 2013 році Фото: People

"Коли я побачив його, то подумав: "Боже, мене врятував поліцай". Якби я знав це тоді, ніколи б не відкрився йому так щиро", — пригадує Берсія, який виріс у районі, де стосунки з поліцією завжди були напруженими.

Але колір шкіри чи форма не мали значення. "Ми друзі з того часу", — каже 62-річний Бріггс.

Після виступу на церемонії Берсія вперше публічно розповів свою історію. Реакція аудиторії змінила його життя: "Коли я закінчив, уся зала встала. Я зрозумів, що не самотній у своїй боротьбі", — каже він.

Власний фонд

Сьогодні 42-річний Берсія створив власний фонд боротьби зі стигмою ментальних захворювань і виступає перед тисячами людей — від школярів до випускників поліцейських академій. Кілька разів на рік він об’єднується з Бріггсом.

"Річ у тім, щоб просто слухати і не казати людям, що "все буде добре". Потрібно навчитися говорити з тими, хто страждає. Це важка тема, але ми намагаємося знаходити світло в темряві", — підкреслює досвідчений поліціянт.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У морі "виловили" 10-річного хлопчика: що він розповів про пережиті кошмари

16-річних дівчат, які зникли безвісти під час катання на сапборді біля узбережжя Флориди (США), випадково помітила та врятувала група рибалок. Вони провели ніч, застрягши на устричному рифі.

Тим часом у муніципалітеті Люнген на півночі Норвегії вдалося врятувати туриста, який майже сім годин провів під снігом після сходження лавини. Чоловік віком 40-50 років дивом залишився живим, що вразило як місцевих рятувальників, так і експертів.