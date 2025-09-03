Ким Чен Ын выехал за границу на пуленепробиваемом поезде: что там внутри (фото)

Северокорейский вождь Ким Чен Ын продолжает пользоваться семейным бронепоездом "Тхэянхо" ("Солнечный поезд") для путешествий, в частности в Пекин. Транспортное средство разгоняется до 60 км/ч. Это настоящая мобильная крепость на колесах.

Вагоны оборудованы пуленепробиваемыми окнами, бронированными стенами и полом, а также зенитным вооружением для защиты от воздушных атак. Впереди движется разведывательный поезд для проверки пути, а сзади — вспомогательный состав с охранниками. Кроме того, делегацию сопровождают военные вертолеты, пишет Metro.

Поезд Ким Чен Ына

Внутри поезда созданы комфортные условия для пребывания высокопоставленных гостей: частные спальни, кабинеты, конференц-залы с кожаной мебелью, деревянными панелями и золотыми шторами.

Поезд Ким Чен Ына Фото: North Korea's Korean Central News Agency

На рабочем столе лидера КНДР размещен ноутбук с золотым тиснением, список телефонов, фирменная коробка сигарет и бутылки с прозрачной жидкостью. Из еды подают живых лобстеров и французское вино.

Семейная традиция

Железнодорожный транспорт был любимым средством передвижения для отца Ким Чен Ына — Ким Чен Ира, который боялся летать. За 17 лет своего правления он совершил около дюжины заграничных поездок, почти все в Китай и исключительно поездом.

Внутри поезда созданы комфортные условия для пребывания высокопоставленных гостей Фото: North Korea's Korean Central News Agency

Ким Чен Ир имел несколько поездов, оборудованных конференц-залами, высокотехнологичным коммуникационным оборудованием и плоскими телевизорами.

Несмотря на закрытость государства, в КНДР даже есть собственные "блогеры". Одной из самых известных была Сонг А — девочка, которая показывала повседневную жизнь в условиях тоталитарного режима. Однако ее страницу уже заблокировали. По слухам, она может быть дочерью высокопоставленных чиновников из Пхеньяна.