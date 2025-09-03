Кім Чен Ин виїхав за кордон на куленепробивному поїзді: що там всередині (фото)

Північнокорейський вождь Кім Чен Ин продовжує користуватися сімейним бронепоїздом "Тхеянхо" ("Сонячний поїзд") для подорожей, зокрема до Пекіна. Транспортний засіб розганяється до 60 км/год. Це справжня мобільна фортеця на колесах.

Вагони обладнані куленепробивними вікнами, броньованими стінами та підлогою, а також зенітним озброєнням для захисту від повітряних атак. Попереду рухається розвідувальний поїзд для перевірки шляху, а ззаду — допоміжний склад з охоронцями. Крім того, делегацію супроводжують військові вертольоти, пише Metro.

Потяг Кім Чен Ина

Всередині поїзда створено комфортні умови для перебування високопоставлених гостей: приватні спальні, кабінети, конференц-зали зі шкіряними меблями, дерев'яними панелями та золотими шторами.

Поїзд Кім Чен Ина Фото: North Korea's Korean Central News Agency

На робочому столі лідера КНДР розміщено ноутбук зі золотим тисненням, список телефонів, фірмову коробку сигарет та пляшки з прозорою рідиною. З їжі подають живих лобстерів та французьке вино.

Родинна традиція

Залізничний транспорт був улюбленим засобом пересування для батька Кім Чен Ина — Кім Чен Іра, який боявся літати. За 17 років свого правління він здійснив близько дюжини закордонних поїздок, майже всі до Китаю і виключно поїздом.

Всередині поїзда створено комфортні умови для перебування високопоставлених гостей Фото: North Korea's Korean Central News Agency

Кім Чен Ір мав кілька поїздів, обладнаних конференц-залами, високотехнологічним комунікаційним обладнанням та плоскими телевізорами.

