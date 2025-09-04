"Вопрос к руководству страны": Шоптенко высказалась о выезде мужчин за границу

Участница шоу "Танцы со звездами" прокомментировала решение украинских властей выпускать молодежь за границу. Хореограф уверена, что каждая семья должна самостоятельно принимать решение об эмиграции.

Related video

Сейчас родители часто вывозят за границу ребят до 18 лет, чтобы позже они не попали под мобилизацию. Чтобы остановить эту неутешительную тенденцию, приняли изменения в законодательство, позволив практически беспрепятственно пересекать границу мужчинам до 22 лет. Алена Шоптенко в интервью Фокусу отметила, что это прежде всего вопрос к руководству страны.

"Как мы все недавно увидели, правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, чтобы ребята заканчивали школу и получали высшее образование в Украине. Посмотрим, как это изменит ситуацию. А вывозить подростка за границу по вопросам безопасности или нет — это уже дело каждой отдельной семьи. Я здесь не могу давать советов", — прокомментировала хореограф.

Алена Шоптенко высказалась о выезде молодежи за границу Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Она отмечает, что значительная часть нашего общества только после начала большой войны почувствовала себя украинцами.

"Я в том числе. У меня же корни вообще-то белорусские. Родители из Иркутска. Сама только сейчас почувствовала, насколько украинка — это особенно остро ощущается за границей. И буду нести это с гордостью", — добавила Шоптенко.

Кроме того, хореограф рассказала о начале карьеры, когда 17-летней выступала на шоу "Танцы со звездами" в паре с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, это стало судьбоносным событием в жизни для многих участников проекта.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Алена Шоптенко подтвердила развод с предпринимателем Алексеем Ивановым. Пара разошлась еще до начала полномасштабного вторжения РФ, но официально расторгла брак уже во время войны.

Хореограф Дмитрий Дикусар показал, как проходит его жизнь на фронте.

А вот украинская телеведущая Маричка Падалко в День отца сделала острое заявление о мужчинах, которые не воюют за Украину, вызвав резонанс в социальных сетях.