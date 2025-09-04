"Питання до керівництва країни": Шоптенко висловилась про виїзд чоловіків за кордон

Учасниця шоу "Танці з зірками" прокоментувала рішення української влади випускати молодь за кордон. Хореографиня впевнена, що кожна родина має самостійно приймати рішення про еміграцію.

Наразі батьки часто вивозять за кордон хлопців до 18 років, аби згодом вони не потрапили під мобілізацію. Аби зупинити цю невтішну тенденцію, прийняли зміни до законодавства, дозволивши практично безперешкодно перетинати кордон хлопцям та молодим чоловікам до 22 років. Олена Шоптенко в інтерв'ю Фокусу зазначила, що це насамперед питання до керівництва країни.

"Як ми всі нещодавно побачили, уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, щоб хлопці закінчували школу і здобували вищу освіту в Україні. Подивимося, як це змінить ситуацію. А вивозити підлітка за кордон з питань безпеки чи ні — це вже справа кожної окремої родини. Я тут не можу давати порад", — прокоментувала хореографиня.

Олена Шоптенко висловилась про виїзд молоді за кордон Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Вона зазначає, що значна частина нашого суспільства тільки після початку великої війни відчула себе українцями.

"Я в тому числі. У мене ж коріння взагалі-то білоруське. Батьки з Іркутська. Сама тільки зараз відчула, наскільки українка — це особливо гостро відчувається за кордоном. І буду нести це з гордістю", — додала Шоптенко.

Крім того, хореографиня розповіла про початок кар’єри, коли 17-річною виступала на шоу "Танці з зірками" у парі з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським. За її словами, це стало доленосною подією в житті для багатьох учасників проєкту.

