В смертях принцессы Дианы и королевы Елизаветы II есть единственное сходство: она ознаменовала начало нового "ритуала"

Смерти принцессы Дианы и королевы Елизаветы II, казалось бы, совсем не связаны и не похожи между собой, однако новая документальная лента раскрывает поразительное сходство между ними.

Она заключается в реакции общества на потерю как принцессы Дианы, так и королевы Елизаветы II. Об этом пишет медиа Radar Online.

Принцесса Диана умерла в возрасте 36 лет 31 августа 1997 года в ужасной аварии во французском Париже, тогда как королева Елизавета II покинула мир на 25 лет позже, в сентябре 2022 года, прожив 96 лет. Среди них королева провела рекордные 70 лет на троне, возглавляя британскую монархию.

Смерти принцессы Дианы и королевы Елизаветы II: какое между ними существует сходство

Несмотря на совершенно разные обстоятельства смерти, обеих королевских женщин общество изрядно уважало и любило. На это указывают сцены публичного прощания людей с принцессой Дианой и королевой Елизаветой II, и в частности одна важная деталь, которая ознаменовала начало нового "ритуала" прощания с представителями британской монархии.

Этот жест — бросание цветов на катафалки, которые перевозили гробы обеих женщин из королевской монархии во время прощания.

Mega | сцены прощания с принцессой Дианой и королевой Елизаветой II

"Бросание цветов стало своеобразным паломничеством. Это было спонтанно и показало глубину чувств, которые вызывала Диана", — рассказала королевский фотограф Джейн Финчер, которая присутствовала во время прощания с принцессой Дианой.

Она отметила, что это стало своеобразным началом нового ритуала прощания в королевской семье. Но не только фотограф так считает.

Королевский автор Роберт Гардман утверждает, что эта сцена повторилась через 25 лет, во время прощания с королевой Елизаветой II.

"Это было почти идентично возвращению Дианы — люди выстроились вдоль дорог под дождем, молча стояли, а затем осыпали катафалк цветами", — отметил Гардман.

По его словам, именно тогда люди впервые начали сбрасывать цветы на катафалк.

Стоит добавить, что эти сцены раскрывает новый документальный фильм "День смерти Дианы". Как говорится на сайте IMDb, лента рассказывает о том, что происходило за кулисами в течение 24 часов после смерти принцессы Дианы.

