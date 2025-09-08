У смертях принцеси Діани і королеви Єлизавети II є єдина схожість: вона ознаменувала початок нового "ритуалу"

Смерті принцеси Діани та королеви Єлизавети II, здавалося б, зовсім не поєднані та не схожі між собою, однак нова документальна стрічка розкриває разючу схожість між ними.

Вона полягає у реакції суспільства на втрату як принцеси Діани, так і королеви Єлизавети II. Про це пише медіа Radar Online.

Принцеса Діана померла у віці 36 років 31 серпня 1997 року у жахливій аварії у французькому Парижі, тоді як королева Єлизавета II покинула світ на 25 років пізніше, у вересні 2022 року, проживши 96 років. З-поміж них королева провела рекордні 70 років на троні, очолюючи британську монархію.

Смерті принцеси Діани та королеви Єлизавети II: яка між ними існує схожість

Попри абсолютно різні обставини смерті, обидвох королівських жінок суспільство неабияк шанувало та любило. На це вказують сцени публічного прощання людей з принцесою Діаною та королевою Єлизаветою II, і зокрема одна важлива деталь, яка ознаменувала початок нового "ритуалу" прощання з представниками британської монархії.

Цей жест — кидання квітів на катафалки, які перевозили труни обох жінок з королівської монархії під час прощання.

"Кидання квітів стало своєрідним паломництвом. Це було спонтанно і показало глибину почуттів, які викликала Діана", — розповіла королівська фотографиня Джейн Фінчер, яка була присутня під час прощання з принцесою Діаною.

Вона наголосила, що це стало своєрідним початком нового ритуалу прощання у королівській родині. Та не лише фотографиня так вважає.

Королівський автор Роберт Гардман стверджує, що ця сцена повторилася через 25 років, під час прощання з королевою Єлизаветою II.

"Це було майже ідентично поверненню Діани — люди вишикувалися вздовж доріг під дощем, мовчки стояли, а потім обсипали катафалк квітами", — зазначив Гардман.

За його словами, саме тоді люди вперше почали скидати квіти на катафалк.

Варто додати, що ці сцени розкриває новий документальний фільм "День смерті Діани". Як йдеться на сайті IMDb, стрічка розповідає про те, що відбувалося за лаштунками протягом 24 годин після смерті принцеси Діани.

