"Хотела избежать грязи": после скандальных признаний Розового его бывшая жена озвучила свою версию

После резонансного интервью Виктора Розового его бывшая жена, Ольга Мерзликина, рассказала свою версию Маше Ефросининой. Пока точная дата выхода интервью неизвестна.

Related video

Мерзликина показала закулисье съемок и рассказала, почему решила публично говорить о своем прошлом браке. Прошло несколько недель, когда в сети активно обсуждали откровения Розового Рамине Эсхакзай.

"Наблюдать за всем этим было сложно не только мне, но и родным и общим друзьям. Терпеть откровенную клевету в свой адрес — больно. 13 совместных лет, которые я хотела оставить себе и на совести Виктора, подписав соглашение об отсутствии претензий друг к другу, привели к откровенно циничному выпаду в мою сторону. Я понимала, почему я его подписывала — я хотела избежать этой всей грязи. Но даже тогда не представляла, насколько токсичной и болезненной она может быть", — отметила Ольга.

Бывшая жена Розового сознательно остановила себя "в порывах отвечать на все упреки" в ее адрес в соцсетях, чтобы ответить на все вопросы на "достойной площадке".

"Дождитесь", — заинтриговала женщина.

Ольга Мерзликина пошла на интервью к Маше Ефросининой Фото: Telegram

Интервьюер также заинтриговала несколькими предложениями, не раскрывая деталей будущего выпуска.

"Мы ждали этого момента и он настал. Я взяла интервью у бывшей жены Виктора Розового. Ждите, теперь будет тяжело и вам", — сказала Ефросинина в своем Telegram-канале.

Точная дата выхода интервью пока не раскрывается.

Реакция украинцев в Х:

"Ефросинина взяла интервью у бывшей жены Розового".

"Теперь надо, чтобы бывшая жена Розового взяла интервью у своего бывшего мужа".

"Только не продолжение этой драмы".

"Будем смотреть вместе".

"Для баланса".

Сейчас на страницах самого Виктора Розового реакции на анонс интервью его экс-супруги нет.

Скандальное интервью Розового

В конце лета ветеран войны дал двухчасовое интервью Рамине Эсхакзай, в котором поделился частными подробностями отношений с уже бывшей женой Ольгой. Очень быстро первая версия видео была удалена, что вызвало еще больший общественный интерес. Впоследствии отредактированную версию вернули в YouTube.

Виктор говорил, что перевел Ольге 500 тысяч гривен моральной компенсации из "банки", на которой были деньги на его реабилитацию. Комик утверждает, что на те средства женщина купила автомобиль. Впоследствии ветеран отметил, что вернул деньги на "банку" из собственных доходов.

Виктор Розовый и Ольга Мерзликина Фото: Инстаграм

В частности, он прямо говорил о своих изменах в предыдущих отношениях, которых, по словам комика, было три.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Розовый требует, чтобы Мерзликина предоставила финансовую отчетность по средствам, которые собирали на его реабилитацию после ранения в 2024 году.

Мерзликина призналась, что никто не давал ей просматривать видео накануне публикации.

В комментарии Фокусу Виктор Розовый отметил, что удалить первую версию интервью — это было решение, которое он принял вместе с Раминой.