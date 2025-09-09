"Хотіла уникнути бруду": після скандальних зізнань Розового його колишня дружина озвучила свою версію

Після резонансного інтерв'ю Віктора Розового його колишня дружина, Ольга Мерзлікіна, розповіла свою версію Маші Єфросиніній. Поки точна дата виходу інтервʼю невідома.

Related video

Мерзлікіна показала залаштунки зйомок та розповіла, чому вирішила публічно говорити про свій минулий шлюб. Пройшло кілька тижнів, коли в мережі активно обговорювали одкровення Розового Раміні Есхакзай.

"Спостерігати за усім цим було складно не лише мені, а й рідним і спільним друзям. Терпіти відверті наклепи на свою адресу — боляче. 13 спільних років, які я хотіла залишити собі та на совісті Віктора, підписавши угоду про відсутність претензій один до одного, привели до відверто цинічного випаду у мій бік. Я розуміла, чому я її підписувала — я хотіла уникнути цього всього бруду. Але навіть тоді не уявляла, наскільки токсичним та болісним він може бути", — зазначила Ольга.

Колишня дружина Розового свідомо зупинила себе "в поривах відповідати на всі закиди" на її адресу в соцмережах, аби відповісти на всі запитання на "гідному майданчику".

"Дочекайтесь", — заінтригувала жінка.

Ольга Мерзлікіна пішла на інтервʼю до Маші Єфросиніної Фото: Telegram

Інтервʼюерка також заінтригувала кількома реченнями, не розкриваючи деталей майбутнього випуску.

"Ми чекали цього моменту і він настав. Я взяла інтерв'ю в колишньої дружини Віктора Розового. Чекайте, тепер буде важко і вам", — сказала Єфросиніна у своєму Telegram-каналі.

Точна дата виходу інтервʼю поки не розкривається.

Реакція українців в Х:

"Єфросиніна взяла інтерв’ю у колишньої дружини Розового".

"Тепер треба, щоб колишня дружина Розового взяла інтервʼю у свого колишнього чоловіка".

"Тільки не продовження цієї драми".

"Будемо дивитись разом".

"Для балансу".

Наразі на сторінках самого Віктора Розового реакції на анонс інтервʼю його ексдружини немає.

Скандальне інтервʼю Розового

Наприкінці літа ветеран війни дав двогодинне інтерв'ю Раміні Есхакзай, у якому поділився приватними подробицями стосунків з уже колишньою дружиною Ольгою. Дуже швидко перша версія відео була видалена, що викликало ще більший суспільний інтерес. Згодом відредаговану версію повернули в YouTube.

Віктор говорив, що переказав Ользі 500 тисяч гривень моральної компенсації з "банки", на якій були гроші на його реабілітацію. Комік стверджує, що на ті кошти жінка купила автомобіль. Згодом ветеран наголосив, що повернув гроші на "банку" з власних доходів.

Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна Фото: Інстаграм

Зокрема, він прямо говорив про свої зради в попередніх стосунках, яких, за словами коміка, було три.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Розовий вимагає, щоб Мерзлікіна надала фінансову звітність щодо коштів, які збирали на його реабілітацію після поранення у 2024 році.

Мерзлікіна зізналася, що ніхто не давав їй переглядати відео напередодні публікації.

У коментарі Фокусу Віктор Розовий зазначив, що видалити першу версію інтервʼю — це було рішення, яке він прийняв разом з Раміною.