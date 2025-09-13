"Сожаления не было": женщина рассказала, почему вернулась из Америки в Украину (видео)
Украинка с семьей вернулась домой из США и совсем не жалеет о своем решении. Единственное сожаление — это мысли о том, сколько времени они пропустили, не будучи на родной земле.
В своем TikTok Светлана рассказала о возвращении в Украину. Впрочем, столкнулась с волной хейта в комментариях.
Вернулись из Америки в Украину
"Сегодня ровно месяц, как мы вернулись из Америки в Украину. Жалею ли я о нашем возвращении? Я не буду тянуть до конца видео и скажу сразу: нет, не жалею", — подчеркнула женщина.
Она призналась, что за целый месяц даже мысли не возникало о том, что, возможно, надо было пробовать строить свою жизнь в Америке.
"У меня было сожаление просто, что мы пропустили целый год жизни в Украине. Дети пропустили целый год своего детства в Украине. И, кроме этого сожаления, у меня другого сожаления не было. Сейчас мы все догоняем, адаптируемся", — говорит Светлана.
Украинка добавила, что через несколько месяцев снова расскажет о своих мыслях, но пока они такие.
Видео женщины набрало более 90 тысяч просмотров. А в комментариях собралось немало критики:
- "Дети вырастут и не поблагодарят вас, вы не дали им шанса".
- "Я что-то пропустила, линия фронта уже в Тернополе? Чего было ехать? В Херсоне люди живут под обстрелами 24/7 и не ноют о потерянном времени. Пытаются выжить у себя дома. Вам что грозило в Тернополе, тем более, что вы уехали не в 22 году?".
- "Да ну, не поверю, что не жалеете".
- "Да нам трудно, но мы у себя дома, и это самое главное".
