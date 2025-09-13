"Сожаления не было": женщина рассказала, почему вернулась из Америки в Украину (видео)

Украинка с семьей вернулась домой из США и совсем не жалеет о своем решении. Единственное сожаление — это мысли о том, сколько времени они пропустили, не будучи на родной земле.

Related video

В своем TikTok Светлана рассказала о возвращении в Украину. Впрочем, столкнулась с волной хейта в комментариях.

Украинка рассказала о возвращении из США

Вернулись из Америки в Украину

"Сегодня ровно месяц, как мы вернулись из Америки в Украину. Жалею ли я о нашем возвращении? Я не буду тянуть до конца видео и скажу сразу: нет, не жалею", — подчеркнула женщина.

Она призналась, что за целый месяц даже мысли не возникало о том, что, возможно, надо было пробовать строить свою жизнь в Америке.

"У меня было сожаление просто, что мы пропустили целый год жизни в Украине. Дети пропустили целый год своего детства в Украине. И, кроме этого сожаления, у меня другого сожаления не было. Сейчас мы все догоняем, адаптируемся", — говорит Светлана.

Украинка добавила, что через несколько месяцев снова расскажет о своих мыслях, но пока они такие.

Видео женщины набрало более 90 тысяч просмотров. А в комментариях собралось немало критики:

"Дети вырастут и не поблагодарят вас, вы не дали им шанса".

"Я что-то пропустила, линия фронта уже в Тернополе? Чего было ехать? В Херсоне люди живут под обстрелами 24/7 и не ноют о потерянном времени. Пытаются выжить у себя дома. Вам что грозило в Тернополе, тем более, что вы уехали не в 22 году?".

"Да ну, не поверю, что не жалеете".

"Да нам трудно, но мы у себя дома, и это самое главное".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка после жизни в Крыму и США перебралась на тихий хутор, где бегают косули.

Девушка купила дом в селе с территорией в 45 соток.

Кроме того, украинка купила дом за восемь тысяч долларов в селе Днепропетровской области и занимается ремонтом ванной комнаты.