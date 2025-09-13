"Жалю не було": жінка розказала, чому повернулася з Америки в Україну (відео)

Українка з родиною повернулася додому із США та зовсім не шкодує про своє рішення. Єдиний жаль — це думки про те, скільки часу вони пропустили, не будучи на рідній землі.

У своєму TikTok Світлана розповіла про повернення в Україну. Втім, зіткнулася з хвилею хейту в коментарях.

Українка розповіла про повернення із США

Повернулися з Америки в Україну

"Сьогодні рівно місяць, як ми повернулися з Америки в Україну. Чи жалію я про наше повернення? Я не буду тягнути до кінця відео і скажу відразу: ні, не жалію", — наголосила жінка.

Вона зізналася, що за цілий місяць навіть думки не виникало про те, що, можливо, треба було пробувати будувати своє життя в Америці.

"В мене був жаль просто, що ми пропустили цілий рік життя в Україні. Діти пропустили цілий рік свого дитинства в Україні. І, крім цього жалю, в мене іншого жалю не було. Зараз ми все наздоганяємо, адаптовуємося", — каже Світлана.

Українка додала, що за кілька місяців знову розповість про свої думки, але поки вони такі.

Відео жінки набрало понад 90 тисяч переглядів. А в коментарях зібралося чимало критики:

"Діти виростуть і не подякують вам, ви не дали їм шансу".

"Я щось пропустила, лінія фронту вже в Тернополі? Чого було їхати? В Херсоні люди живуть під обстрілами 24/7 і не скиглять про втрачений час. Намагаються вижити в себе вдома. Вам що загрожувало в Тернополі, тим більше, що ви поїхали не в 22 році?".

"Та ну, не повірю, що не жалієте".

"Так нам важко, але ми в себе дома, і то найголовніше".

