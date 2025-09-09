Анджелина Джоли расплакалась из-за покойной матери (видео)

50-летняя американская актриса Анджелина Джоли заплакала на Международном кинофестивале в Торонто 2025, вспоминая борьбу своей покойной матери с раком.

Обладательница "Оскара" сыграла женщину, у которой диагностировали эту болезнь, в новом фильме "Кутюр". Об этом пишет Entertainment Weekly.

Анджелина Джоли расплакалась, вспоминая свою мать

Во время сессии вопросов и ответов после показа один человек рассказал, что недавно потерял друга из-за рака, и попросил звезду совета для "тех, кто недавно потерял кого-то" из-за этой болезни.

На видео голливудскую звезду видно, как она закрывала рот рукой, пытаясь взять себя в руки.

Джоли потеряла свою маму, Маршелин Бертран, после десятилетней борьбы с раком молочной железы и яичников в 2007 году. Ей было тогда 56 лет.

"Мне очень жаль из-за вашей потери", — сказала Джоли, пока режиссер Элис Винокур и ее партнер по съемочной площадке Аньер Аней утешали актрису.

"Я помню одну вещь, которую моя мама сказала, когда у нее был рак... мы поужинали, и люди спрашивали ее, как у нее дела. Она сказала: "Меня всегда спрашивают только о раке". Я бы сказала, если вы знаете кого-то, кто переживает что-то подобное, спросите его также обо всем остальном в его жизни. Он целостный человек. И он до сих пор живет", — сказала знаменитость.

Анджелина Джоли с мамой Фото: Getty Images

Мама Анджелины Джоли умерла из-за рака

Маршелин Бертран умерла в возрасте 56 лет 27 января 2007 года после восьмилетней борьбы с раком яичников и молочной железы. Ее дочь часто вспоминает родного человека: "Я думаю о своей матери, ей пришлось отказаться от своих мечтаний о творческой жизни, но она приняла эту сторону меня".

