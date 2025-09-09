Анджеліна Джолі розплакалася через покійну матір (відео)

50-річна американська акторка Анджеліна Джолі заплакала на Міжнародному кінофестивалі в Торонто 2025, згадуючи боротьбу своєї покійної матері з раком.

Володарка "Оскара" зіграла жінку, у якої діагностували цю хворобу, у новому фільмі "Кутюр". Про це пише Entertainment Weekly.

Анджеліна Джолі розплакалася, згадуючи свою матір

Під час сесії запитань і відповідей після показу одна людина розповіла, що нещодавно втратила друга через рак, і попросила зірку поради для "тих, хто нещодавно втратив когось" через цю хворобу.

На відео голлівудську зірку видно, як вона закривала рот рукою, намагаючись взяти себе в руки.

Джолі втратила свою маму, Маршелін Бертран, після десятирічної боротьби з раком молочної залози та яєчників у 2007 році. Їй було тоді 56 років.

"Мені дуже шкода через вашу втрату", — сказала Джолі, поки режисерка Еліс Вінокур та її партнерка по знімальному майданчику Аньєр Аней втішали акторку.

"Я пам’ятаю одну річ, яку моя мама сказала, коли в неї був рак… ми повечеряли, і люди питали її, як у неї справи. Вона сказала: "Мене завжди питають лише про рак". Я б сказала, якщо ви знаєте когось, хто переживає щось подібне, запитайте його також про все інше в його житті. Він цілісна людина. І він досі живе", — сказала знаменитість.

Анджеліна Джолі з мамою Фото: Getty Images

Мама Анджеліни Джолі померла через рак

Маршелін Бертран померла у віці 56 років 27 січня 2007 року після восьмирічної боротьби з раком яєчників і молочної залози. Її донька часто згадує рідну людину: "Я думаю про свою матір, їй довелося відмовитися від своїх мрій про творче життя, але вона прийняла цю сторону мене".

