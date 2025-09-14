Парень живет в грузовике вместе с собакой и жалеет только об одной вещи (фото)

Парень, который живет в крошечном доме на крыше своего грузовика, говорит, что строительство стоило ему всего 2200 фунтов стерлингов (около 120 тысяч грн).

21-летний Сет постоянно находится в дороге со своей собакой Стеллой и делится снимками их кочевого образа жизни с 450 тысячами подписчиков в Instagram. Юноша рассказал изданию What's The Jam, как ему живется.

Компактный, бюджетный Ford Ranger 2003 года выпуска имеет фанерную конструкцию "дома" на задней части грузовика, которую Сет сам построил и утеплил.

В погоне за свободой

"Я решил сделать этот шаг в погоне за свободой и приключениями более года назад", — признается юноша.

Сначала он начал с небольшого кемпера и путешествовал по всей стране. Это казалось самым простым способом создать жизнь, которая будет абсолютно его, даже если это означало пожертвовать комфортом.

"Я постоянно что-то переделываю и перестраиваю. Сейчас я работаю над своим вторым дизайном в стиле хижины, полностью собственноручно", — говорит парень.

Сэт признается, что первый вечер в дороге был сюрреалистичным: "Я помню, как лежал там со Стеллой, слушая звук дождя на крыше, осознавая, что это на самом деле мой "дом" теперь. Это было сочетание свободы и нервов, типа, во что я только что ввязался? Но именно эта смесь волнения и страха сделала это реальностью".

По чему тоскует

Единственное, по чему, как признается Сет, он скучает, это по бесконечной горячей воде в обычном доме: "Но я бы все равно снова и снова выбирал минималистичный образ жизни, а не застревал на одном месте".

В грузовике все сведено к самому необходимому: он может просыпаться до восхода солнца на побережье, готовить ужин посреди дороги и двигаться дальше, когда захочет.

"Эта свобода превосходит квадратные метры", — заявил юноша.

Жизнь в дороге полна приключений

Сет признался: "Однажды я проснулся от медведя, который обнюхивал вокруг кемпера на Аляске — это было сочетание ужасного и незабываемого".

С другой стороны, одни из его лучших воспоминаний — это просто приготовление еды на обочине дороги со Стеллой, наблюдение за закатом.

Юноша, который живет в США, но предпочел бы сохранить свое точное местонахождение в тайне, пока планирует продолжать жить так.

"В долгосрочной перспективе моя цель — продолжать развивать свою платформу, опубликовать свою цифровую кулинарную книгу и в конце концов купить землю, где я смогу построить постоянный домик", — говорит парень.

