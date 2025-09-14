Хлопець живе у вантажівці разом із собакою та шкодує лише про одну річ (фото)

Хлопець, який живе в крихітному будинку на даху своєї вантажівки, каже, що будівництво коштувало йому лише 2200 фунтів стерлінгів (близько 120 тисяч грн).

Related video

21-річний Сет постійно перебуває в дорозі зі своєю собакою Стеллою та ділиться знімками їхнього кочового способу життя з 450 тисячами підписників в Instagram. Юнак розповів виданню What’s The Jam, як йому живеться.

Компактний, бюджетний Ford Ranger 2003 року випуску має фанерну конструкцію "будинку" на задній частині вантажівки, яку Сет сам побудував та утеплив.

Будинок Сета Фото: Instagram

У погоні за свободою

"Я вирішив зробити цей крок у погоні за свободою та пригодами понад рік тому", — зізнається юнак.

Спочатку він почав з невеликого кемпера та подорожував по всій країні. Це здавалося найпростішим способом створити життя, яке буде абсолютно його, навіть якщо це означало пожертвувати комфортом.

"Я постійно щось переробляю та перебудовую. Зараз я працюю над своїм другим дизайном у стилі хатини, повністю власноруч", — каже хлопець.

Сет зізнається, що перший вечір у дорозі був сюрреалістичним: "Я пам'ятаю, як лежав там зі Стеллою, слухаючи звук дощу на даху, усвідомлюючи, що це насправді мій "будинок" тепер. Це була поєднання свободи та нервів, типу, у що я щойно вплутався? Але саме ця суміш хвилювання та страху зробила це реальністю".

Сет живе із собакою у вантажівці Фото: Instagram

За чим сумує

Єдине, за чим, як зізнається Сет, він сумує, це за нескінченною гарячою водою у звичайному будинку: "Але я б все одно знову і знову обирав мінімалістичний спосіб життя, а не застрягав на одному місці".

У вантажівці все зведено до найнеобхіднішого: він може прокидатися до сходу сонця на узбережжі, готувати вечерю посеред дороги та рухатися далі, коли захоче.

"Ця свобода перевершує квадратні метри", — заявив юнак.

Сет та його улюбленець Фото: Instagram

Життя в дорозі повне пригод

Сет зізнався: "Одного разу я прокинувся від ведмедя, який обнюхував навколо кемпера на Алясці — це було поєднання жахливого та незабутнього".

З іншого боку, одні з його найкращих спогадів — це просто приготування їжі на узбіччі дороги зі Стеллою, спостереження за заходом сонця.

Юнак, який мешкає в США, але волів би зберегти своє точне місцезнаходження в таємниці, наразі планує продовжувати жити так.

"У довгостроковій перспективі моя мета — продовжувати розвивати свою платформу, опублікувати свою цифрову кулінарну книгу та зрештою купити землю, де я зможу побудувати постійний будиночок", — каже хлопець.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Жінка залишила свою кар'єру та життя у Вісконсині та почала жити в машині.

Чоловік після років подорожей обрав свою улюблену країну та переїхав туди назавжди.

Крім того, на півночі Туреччини дорога яхта затонула всього через 15 хвилин після початку першого рейсу.