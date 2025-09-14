Хлопець живе у вантажівці разом із собакою та шкодує лише про одну річ (фото)
Хлопець, який живе в крихітному будинку на даху своєї вантажівки, каже, що будівництво коштувало йому лише 2200 фунтів стерлінгів (близько 120 тисяч грн).
21-річний Сет постійно перебуває в дорозі зі своєю собакою Стеллою та ділиться знімками їхнього кочового способу життя з 450 тисячами підписників в Instagram. Юнак розповів виданню What’s The Jam, як йому живеться.
Компактний, бюджетний Ford Ranger 2003 року випуску має фанерну конструкцію "будинку" на задній частині вантажівки, яку Сет сам побудував та утеплив.
У погоні за свободою
"Я вирішив зробити цей крок у погоні за свободою та пригодами понад рік тому", — зізнається юнак.
Спочатку він почав з невеликого кемпера та подорожував по всій країні. Це здавалося найпростішим способом створити життя, яке буде абсолютно його, навіть якщо це означало пожертвувати комфортом.
"Я постійно щось переробляю та перебудовую. Зараз я працюю над своїм другим дизайном у стилі хатини, повністю власноруч", — каже хлопець.
Сет зізнається, що перший вечір у дорозі був сюрреалістичним: "Я пам'ятаю, як лежав там зі Стеллою, слухаючи звук дощу на даху, усвідомлюючи, що це насправді мій "будинок" тепер. Це була поєднання свободи та нервів, типу, у що я щойно вплутався? Але саме ця суміш хвилювання та страху зробила це реальністю".
За чим сумує
Єдине, за чим, як зізнається Сет, він сумує, це за нескінченною гарячою водою у звичайному будинку: "Але я б все одно знову і знову обирав мінімалістичний спосіб життя, а не застрягав на одному місці".
У вантажівці все зведено до найнеобхіднішого: він може прокидатися до сходу сонця на узбережжі, готувати вечерю посеред дороги та рухатися далі, коли захоче.
"Ця свобода перевершує квадратні метри", — заявив юнак.
Життя в дорозі повне пригод
Сет зізнався: "Одного разу я прокинувся від ведмедя, який обнюхував навколо кемпера на Алясці — це було поєднання жахливого та незабутнього".
З іншого боку, одні з його найкращих спогадів — це просто приготування їжі на узбіччі дороги зі Стеллою, спостереження за заходом сонця.
Юнак, який мешкає в США, але волів би зберегти своє точне місцезнаходження в таємниці, наразі планує продовжувати жити так.
"У довгостроковій перспективі моя мета — продовжувати розвивати свою платформу, опублікувати свою цифрову кулінарну книгу та зрештою купити землю, де я зможу побудувати постійний будиночок", — каже хлопець.
