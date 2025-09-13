Богатая женщина арендует квартиру, хотя купила 4 дома: говорит, что это очень разумное решение

Финансовая консультантка Бернадетт Джой из США кардинально изменила подход к жилью, продав все свои четыре дома и вернувшись к аренде. За три года после принятия такого решения она удвоила состояние, заработав второй миллион долларов значительно быстрее первого.

Бернадетт Джой идет в разрез с мечтами миллионов о собственной недвижимости. На собственном опыте она демонстрирует преимущества аренды, даже имея большой выбор, где жить.

"Я выросла с философией, что собственное жилье — это правильный путь. Когда моя карьера начала процветать в 2010-2022 годах, мы с мужем приобрели четыре дома", — рассказывает Джой о своем предыдущем опыте.

Аренда вместо приобретения

Кардинальное изменение стратегии произошло в 2021 году, когда супруги накопили первый миллион чистых активов.

"Именно тогда мы впервые начали думать об уменьшении масштабов и возвращении к аренде. И знаете что? Следующий миллион долларов мы заработали всего за три года", — подчеркивает финансовый эксперт.

Бернадетт Джой арендует жилье, хотя очень много зарабатывает Фото: CNBC

Джой объясняет, что это решение основывалось не только на финансовых расчетах, но и учитывая качество жизни: "Я могла бы купить дом наличными сегодня, но последние три года сознательно выбираю аренду".

Преимущества аренды

Основными преимуществами аренды женщина называет экономию времени и уменьшение стресса от управления недвижимостью.

"Скрытых расходов на свое жилье гораздо больше, чем кажется. Мы тратили огромные суммы на ремонты, мебель, устранение последствий стихий, протекание крыш, проблемы с сантехникой и электричеством", — делится опытом эксперт.

Сейчас супруги арендуют однокомнатную квартиру площадью около 65 квадратных метров, инвестируя сэкономленные средства в портфель индексных фондов.

