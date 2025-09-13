Багата жінка орендує квартиру, хоча купила 4 будинки: каже, що це дуже розумне рішення

Фінансова консультантка Бернадетт Джой із США кардинально змінила підхід до житла, продавши всі свої чотири будинки та повернувшись до оренди. За три роки після прийняття такого рішення вона подвоїла статки, заробивши другий мільйон доларів значно швидше за перший.

Related video

Бернадетт Джой йде в розріз з мріями мільйонів про власну нерухомість. На власному досвіді вона демонструє переваги оренди, навіть маючи великий вибір, де жити.

"Я виросла з філософією, що власне житло — це правильний шлях. Коли моя кар'єра почала процвітати у 2010-2022 роках, ми з чоловіком придбали чотири будинки", — розповідає Джой про свій попередній досвід.

Оренда замість придбання

Кардинальна зміна стратегії сталася у 2021 році, коли подружжя накопичило перший мільйон чистих активів.

"Саме тоді ми вперше почали думати про зменшення масштабів та повернення до оренди. І знаєте що? Наступний мільйон доларів ми заробили всього за три роки", — підкреслює фінансова експертка.

Бернадетт Джой орендує житло, хоча дуже багато заробляє Фото: CNBC

Джой пояснює, що це рішення ґрунтувалося не лише на фінансових розрахунках, але й зважаючи на якість життя: "Я могла б купити будинок готівкою сьогодні, але останні три роки свідомо обираю оренду".

Переваги оренди

Основними перевагами оренди жінка називає економію часу та зменшення стресу від управління нерухомістю.

"Прихованих витрат на своє житло набагато більше, ніж здається. Ми витрачали величезні суми на ремонти, меблі, усунення наслідків стихій, протікання дахів, проблеми з сантехнікою та електрикою", — ділиться досвідом експертка.

Зараз подружжя орендує однокімнатну квартиру площею близько 65 квадратних метрів, інвестуючи заощаджені кошти в портфель індексних фондів.

Інші цікаві історії

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українець Михайло вирушив у високогір’я, аби віднайти стару хатину своїх предків. За його словами, родина належала до бойківської етнічної групи, тому оселя стоїть далеко від цивілізації.

Українська дизайнерка Наталка Буг переїхала з Києва до затишного села, де розбудовує власну ферму. Вона показала глядачам будинок XI століття, провівши невелику екскурсію та розповівши про його переваги й недоліки.

43-річний Андрій Кудрик разом з 30-річною дружиною Віталією придбали та облаштовують садибу в Тернопільській області. Спочатку парі здавалося, що це чудова ідея, але згодом витрати на ремонт стали невиправдано великими.