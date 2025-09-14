Заброшенный карьер стал самым "опасным" местом для отдыха в мире (фото)

В Китае заброшенный карьер превратили в удивительный городок, который ежегодно привлекает сотни тысяч туристов. Долина Ванксянь в провинции Цзянси уже получила титул "самого опасного туристического направления мира" благодаря стеклянным отелям на скалах, сногсшибательным тропам и захватывающим видам.

В провинции Цзянси заброшенный карьер превратили в один из самых популярных туристических объектов страны. Долина Ванксянь, что в переводе означает "Созерцание бессмертных", расположена в горах Лин вблизи города Шанрао. Сегодня это высокогорный комплекс с отелями, экстремальными развлечениями и уникальными локациями для отдыха, пишет China Highlights.

Ежегодно эту локацию посещает почти миллион туристов. Одной из главных причин популярности стала 388-метровая стеклянная тропа вдоль обрыва, нависающего над пропастью.

В Китае заброшенный карьер превратили в удивительный городок Фото: Daily Mail

"Посетители уже окрестили это место самым опасным туристическим направлением мира. И, глядя на узкие прозрачные тропы, отели на скалах и стремительные каньоны, легко понять почему", — пишут китайские медиа.

Прозрачные отели

Самые смелые путешественники могут провести ночь в отеле "Белая цапля", где 12 номеров со стеклянными стенами буквально висят на краю скалы. А для тех, кто ищет покоя, на высоте 110 метров обустроена библиотека с панорамным видом на долину.

Комплекс также предлагает отправиться в путешествие по 50-метровой стеклянной тропе из толстого матового стекла, которое частично скрывает головокружительный вид вниз. Вдоль маршрута есть целый каскад водопадов, среди которых самые известные — Санцин и Ванксянь.

Ежегодно эту локацию посещает почти миллион туристов Фото: Daily Mail

"Долина Ванксянь поражает сочетанием дикой природы и современной архитектуры. Здесь можно насладиться тишиной, живописными водопадами и одновременно испытать адреналин", — рассказывают местные гиды.

Ночные шоу и атмосфера праздника

Каждый вечер городок превращается в сцену: проходят представления, звучит народная музыка, а вечеринки у костра создают уникальную атмосферу для туристов.

Долина Ванксянь уже стала символом того, как даже заброшенные промышленные объекты можно превратить в туристические аттракции.

