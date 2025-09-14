Покинутий кар'єр став "найнебезпечнішим" місцем для відпочинку в світі (фото)
У Китаї покинутий кар’єр перетворили на дивовижне містечко, яке щороку приваблює сотні тисяч туристів. Долина Ванксянь у провінції Цзянсі вже отримала титул "найнебезпечнішого туристичного напрямку світу" завдяки скляним готелям на скелях, карколомним стежкам і захопливим краєвидам.
У провінції Цзянсі занедбаний кар’єр перетворили на один із найпопулярніших туристичних об’єктів країни. Долина Ванксянь, що в перекладі означає "Споглядання безсмертних", розташована в горах Лін поблизу міста Шанрао. Сьогодні це високогірний комплекс із готелями, екстремальними розвагами та унікальними локаціями для відпочинку, пише China Highlights.
Щороку цю локацію відвідує майже мільйон туристів. Однією з головних причин популярності стала 388-метрова скляна стежка вздовж урвища, що нависає над прірвою.
"Відвідувачі вже охрестили це місце найнебезпечнішим туристичним напрямком світу. І, дивлячись на вузькі прозорі стежки, готелі на скелях та стрімкі каньйони, легко зрозуміти чому", — пишуть китайські медіа.
Прозорі готелі
Найсміливіші мандрівники можуть провести ніч у готелі "Біла чапля", де 12 номерів зі скляними стінами буквально висять на краю скелі. А для тих, хто шукає спокою, на висоті 110 метрів облаштована бібліотека з панорамним видом на долину.
Комплекс також пропонує відправитись у подорож 50-метровою скляною стежкою з товстого матового скла, яке частково приховує запаморочливий вид униз. Уздовж маршруту є цілий каскад водоспадів, серед яких найвідоміші — Санцін і Ванксянь.
"Долина Ванксянь вражає поєднанням дикої природи та сучасної архітектури. Тут можна насолодитися тишею, мальовничими водоспадами і водночас випробувати адреналін", — розповідають місцеві гіди.
Нічні шоу та атмосфера свята
Щовечора містечко перетворюється на сцену: проходять вистави, звучить народна музика, а вечірки біля багаття створюють унікальну атмосферу для туристів.
Долина Ванксянь вже стала символом того, як навіть покинуті промислові об’єкти можна перетворити на туристичні атракції.
