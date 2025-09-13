Поддержите нас UA
Стиль жизни

Известный украинский рэпер женился: первые свадебные фото

рэпер OTOY и Мария Гаврилюк поженились
OTOY и Мария Гаврилюк поженились | Фото: Instagram

Украинский рэпер OTOY (Вячеслав Дрофа) женился. Его женой стала совладелица бренда Gunia Мария Гаврилюк.

О свадьбе влюбленные сообщили в Instagram 13 сентября. Они сразу и показали праздничные фотографии.

"Мы поженились!" — лаконично написала пара.

Невеста на фото была одета в длинное белое платье на бретелях. На ее ногах были белые кеды. Мария дополнила свадебный образ белым венком с лентами и сделала легкий макияж.

OTOY и Мария Гаврилюк поженились

Тем временем музыкант надел белую рубашку, черный пиджак и шорты. На ногах у OTOY были черные кроссовки с высокими белыми носками.

OTOY и Мария Гаврилюк поженились
OTOY и Мария Гаврилюк узаконили отношения
А в комментариях собрались звездные друзья молодоженов с поздравлениями:

  • "Аааааай друзья", — отреагировала певица Надя Дорофеева.
  • "Это замечательно. Поздравляю!" — написал шоумен Женя Янович.
  • "Поздравляем", — отметила дизайнер Катя Сильченко.
  • "Поздравляю! Счастливой вам супружеской жизни! Чтобы вы здоровы были", — написал юморист Роман Щербан.

OTOY сообщил о решении жениться во время Atlas Festival в июле. Во время своего выступления рэпер заявил со сцены, что вскоре у него изменится семейный статус. Сама пара держит свои отношения подальше от внимания публики.

