Відомий український репер одружився: перші весільні фото

Український репер OTOY (В'ячеслав Дрофа) одружився. Його дружиною стала співвласниця бренду Gunia Марія Гаврилюк.

Про весілля закохані повідомили в Instagram 13 вересня. Вони одразу й показали святкові світлини.

"Ми одружилися!" — лаконічно написала пара.

Наречена на фото була вдягнена в довгу білу сукню на бретелях. На її ногах були білі кеди. Марія доповнила весільний образ білим віночком зі стрічками та зробила легкий макіяж.

OTOY та Марія Гаврилюк одружилися

Тим часом музикант одягнув білу сорочку, чорний піджак та шорти. На ногах в OTOY були чорні кросівки з високими білими шкарпетками.

OTOY та Марія Гаврилюк узаконили стосунки Фото: Instagram

А в коментарях зібралися зіркові друзі молодят з привітаннями:

"Аааааай друзі", — відреагувала співачка Надя Дорофєєва.

"Це чудово. Вітаю!" — написав шоумен Женя Янович.

"Вітаємоооооо", — зазначила дизайнерка Катя Сільченко.

"Вітаю! Щасливого вам подружнього життя! Шо б ви здорові були", — написав гуморист Роман Щербан.

OTOY повідомив про рішення одружитися під час Atlas Festival у липні. Під час свого виступу репер заявив зі сцени, що незабаром у нього зміниться сімейний статус. Сама пара тримає свої стосунки подалі від уваги публіки.

