Пара нашла "лазейку", как жить в красивых домах и не платить за аренду (фото)

Молодая британская пара нашла способ сэкономить более 2500 фунтов ежемесячно на жилье в одном из самых дорогих городов мира. Они используют необычную стратегию ухода за чужими домами и домашними животными.

Поиск жилья — стал настоящим испытанием для молодых людей, которые мечтают накопить на собственную недвижимость. Пара, которая ведет блог @couch2castle, нашла креативное решение этой проблемы. Они рассказали своим подписчикам о стратегии, позволяющей полностью избегать расходов на аренду.

"Раньше мы жили в однокомнатной квартире в Пекхэме. Вместе с коммунальными услугами это стоило 2400 фунтов в месяц (около 134 тыс. грн). А сколько мы заплатили за жилье в Лондоне в этом месяце? 0 фунтов. Поэтому, куда пошли эти деньги взамен?" — рассказывают блогеры в видео, которое собрало более 30 тысяч просмотров.

Секрет пары заключается в услугах house-sitting — уходе за чужими домами и домашними животными, пока владельцы путешествуют. Благодаря этому они экономят огромные суммы.

"1600 фунтов сразу идет в наш фонд накоплений на собственный дом", — объясняют блогеры. Остальные средства они распределяют на путешествия (350 фунтов), уроки вождения (200 фунтов), подготовку к Рождеству (100 фунтов) и пенсионные накопления (100 фунтов).

В целом паре удалось сэкономить более 2536 фунтов за месяц. "Впечатляет — это больше, чем моя месячная зарплата до того, как я начал работать на фрилансе в прошлом году", — признается один из блогеров.

Для поиска заказов пара использует платформу Trusted Housesitters, которая имеет объявления по всему миру. Теперь, имея положительные отзывы, они забронированы до конца года.

Большинство своих вещей пара хранит в небольшом складском помещении. Кроме того, они минимизировали их количество после перехода на кочевой образ жизни. "Это не всегда гламурно, но отказ от самых больших расходов делает накопление в Лондоне реально возможным для нас", — заключают авторы в описании к видео.

