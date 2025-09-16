Пара знайшла "лазівку", як жити у красивих будинках і не платити за оренду (фото)

Молода британська пара знайшла спосіб зекономити понад 2500 фунтів щомісяця на житлі в одному з найдорожчих міст світу. Вони використовують незвичайну стратегію догляду за чужими будинками та домашніми тваринами.

Пошук житла — став справжнім випробуванням для молодих людей, які мріють накопичити на власну нерухомість. Пара, яка веде блог @couch2castle, знайшла креативне розв'язання цієї проблеми. Вони розповіли своїм підписникам про стратегію, що дозволяє повністю уникати витрат на оренду.

"Раніше ми жили в однокімнатній квартирі в Пекхемі. Разом з комунальними послугами це коштувало 2400 фунтів на місяць (близько 134 тис. грн). А скільки ми заплатили за житло в Лондоні цього місяця? 0 фунтів. Тож, куди пішли ці гроші натомість?" — розповідають блогери у відео, яке зібрало понад 30 тисяч переглядів.

Секрет пари полягає в послугах house-sitting — догляді за чужими будинками та домашніми тваринами, поки власники подорожують. Завдяки цьому вони економлять величезні суми.

Фото: TikTok

"1600 фунтів відразу йде до нашого фонду накопичень на власний будинок", — пояснюють блогери. Решту коштів вони розподіляють на подорожі (350 фунтів), уроки водіння (200 фунтів), підготовку до Різдва (100 фунтів) та пенсійні накопичення (100 фунтів).

Загалом парі вдалося заощадити понад 2536 фунтів за місяць. "Вражає — це більше, ніж моя місячна зарплата до того, як я почав працювати на фрілансі минулого року", — зізнається один з блогерів.

Для пошуку замовлень пара використовує платформу Trusted Housesitters, яка має оголошення по всьому світу. Тепер, маючи позитивні відгуки, вони заброньовані до кінця року.

Більшість своїх речей пара зберігає в невеликому складському приміщенні. Крім того, вони мінімізували їхню кількість після переходу на кочовий спосіб життя.

"Це не завжди гламурно, але відмова від найбільших витрат робить накопичення в Лондоні реально можливим для нас", — підсумовують автори в описі до відео.

