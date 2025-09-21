Тренды в дизайне ванных комнат: что будет в моде в 2026 году

В 2026 году ванные комнаты перестанут быть только функциональным пространством и все больше будут напоминать зону отдыха и самовыражения. Дизайнеры прогнозируют взрыв цветов, новые фактуры, интеграцию технологий и тренд на естественность, сочетающий стиль с заботой об окружающей среде.

Изменения сезона часто вдохновляют на обновление дома, и именно ванная комната в 2026 году станет главным объектом для экспериментов. Эксперты по дизайну интерьеров компании Drench — Саманта Лоусон и Хлоя Дикс — поделились главными направлениями, которые будут определять вид современных ванных комнат.

Цветной взрыв

Белые интерьеры постепенно уходят в прошлое. На первый план выходят насыщенные оттенки и смелые сочетания цветов. Если в 2025 году популярным был тренд "colour drenching" (оформление всего пространства в одном оттенке), то теперь речь идет о "double drenching" и даже "colour bombing", где несколько цветов взаимодействуют динамично. Среди фаворитов — зеленый, небесно-голубой, желтый, оранжевый и розовый. Осенью же будут преобладать благородные тона: насыщенный синий, бордовый и кофейные оттенки.

Фактурность и объем

Добавить пространству выразительности помогают текстуры — от рифленых поверхностей до фактурных плиток и декоративного стекла. Популярность набирает флютованная мебель и панели, которые создают ощущение тепла и делают интерьер многослойным. Тренд на "statement wall" также трансформируется: теперь это не просто яркий цвет, а сочетание плитки, подсветки и материалов, создающих игру света и тени.

Текстуры добавляют выразительности Фото: Drench

Wellness и технологии

Ванная комната превращается в пространство для восстановления сил, и здесь на помощь приходят технологии. Смарт-туалеты, душ с УФ-подсветкой, интеллектуальные системы отопления, напольное регулирование температуры и даже встроенные экраны — все это формирует новое поколение "умных" ванных. Для тех, кто ищет более простые решения, остаются актуальными атмосферное освещение, природные материалы и зелень.

Мягкие формы и сдержанная роскошь

Резкие линии сменяются плавными очертаниями — от овальных зеркал и ванн до изогнутых душевых перегородок. Это добавляет спокойствия и гармонии. В тренде также "quiet luxury" — натуральные материалы, изящные схемы и долговечные детали. Самыми популярными остаются смесители из матовой латуни и бронзы, тогда как черные варианты теряют позиции.

В тренде натуральные материалы, изящные схемы и долговечные детали Фото: Drench

Естественность и забота о планете

Биофильный дизайн и устойчивое потребление — обязательные составляющие трендов 2026 года. В центре внимания — каменные раковины, деревянная мебель, терракота, глина и живые растения. В то же время на первый план выходит экономия ресурсов: водосберегающие смесители, энергоэффективное освещение и вторичные материалы. Это позволяет не только создать уютную атмосферу, но и сделать выбор в пользу окружающей среды.

Эксперты заключают: ванная комната будущего — это сочетание цвета, природных форм, технологий и экологических решений, которые делают пространство не только красивым, но и функциональным и оздоровительным.

